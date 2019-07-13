Google首頁致敬誰？　原來他是「冠狀動脈搭橋手術」之父

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Google首頁致敬誰？　原來他是「冠狀動脈搭橋手術」之父法瓦洛羅

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▲▼Google首頁致敬「冠狀動脈搭橋手術」之父。（圖／翻攝自google）

▲Google首頁致敬「冠狀動脈搭橋手術」之父。（圖／翻攝自google）

記者林彥臣／綜合報導

Google首頁今天（12日）放上的致敬人物，是一位帶著外科手術帽的醫生，原來是「冠狀動脈搭橋手術」之父，來自阿根廷的外科醫師勒內•法瓦洛羅（René Favaloro）96歲的冥誕。

法瓦洛羅出生於1923年7月12日祖父母都是義大利西西里人，高中畢業後錄取拉普拉塔國立大學（National University of La Plata）醫學院，在求學過程中學習到心血管外科手術的相關技術，1949年學成畢業，並立志成為胸腔外科醫師。

法瓦洛羅因為拒絕當時簽署相關文件，進入認同執政黨的醫院工作，所以到了Jacinto Arauz小鎮行醫，而且待了12年，在當地著手建立血庫、手術室、培訓護士等工作，這段時期的經歷讓法瓦洛羅相信，無論經濟環境如何，醫療都是一項基本人權。

▲▼「冠狀動脈搭橋手術」之父勒內•法瓦洛羅（René Favaloro）。（圖／翻攝自維基百科）

▲「冠狀動脈搭橋手術」之父勒內•法瓦洛羅（René Favaloro）。（圖／翻攝自維基百科）

1962年法瓦洛羅前往美國克里夫蘭工作，受到內科醫生索恩斯（Frank Mason Sones）研究血管攝影影響，確信「冠狀動脈旁路移植手術」可能是有效的治療方法，1967年他成功利用病患的大腿血管，解決右冠狀動脈阻塞問題，而這項歷史性的手術至今挽救無數人的生命。

1971年法瓦洛羅回到阿根廷，成立「法瓦洛羅基金會」長期對醫學研究與教育部門提供資金援助，並提供拉丁美洲醫生創新技術。

2000年阿根廷陷入經濟危機，法瓦洛羅基金會累積了1800美元的債務，因此多次向阿根廷政府求助，同年7月29日，法瓦洛羅選擇舉槍自盡，享壽77歲。據傳，法瓦洛羅曾寫信給當時的總統德拉魯阿（Fernando de la Rúa），描述「隻身對抗」貪腐的醫療體系的窘況，對於「在自己國家當要錢的乞丐」感到疲憊，希望總統幫忙基金會的運作，但這封信有沒有被打開閱讀過，至今仍無法證實。

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關鍵字：冠狀動脈搭橋手術,胸腔外科,法瓦洛羅,阿根廷

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