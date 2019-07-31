衣架大王遭控襲胸！舔耳猥褻長腿嫩妹　LINE「跟你感覺良好」對話曝光

圖、文／鏡週刊

衣架大王陳友亮因與帝寶名媛李珍妮（現名李晨頤）交往而聲名大噪，2人還在2013年生下1子，但最後分手收場。今年4月，陳友亮準備娶前購物專家瀞涵，惹惱孩子的媽，還鬧上新聞。但陳似乎嫌桃花劫不夠多，5月又涉嫌對一名女網友強吻、襲胸，被對方控告強制猥褻。

▲小雅指控，她與陳友亮第一次見面，陳就在車上對她強吻、襲胸。（圖／鏡週刊提供，下同）

受害女子告訴本刊，當初是透過交友軟體認識陳，不料第一次約見面吃早餐，陳就在車上對她毛手毛腳。更惡劣的是，陳事後推託只是表現較為「熱情」，還質疑她動機不單純，讓她無法接受，堅持告到底、絕不和解！

留著一頭長髮的小雅，年紀很輕，有著一雙長腿，雖然採訪時戴著口罩，但看得出是名美女。

「我一開始根本不知道他是哪位！」小雅手中揮舞著6月26日才開完庭的傳票，聲音略微顫抖地告訴本刊：「是因為跟朋友聊到這件事，朋友看了傳票上被告的名字『陳友亮』三個字覺得眼熟，特地google了一下，我才知道原來他被稱為『衣架大王』，還跟帝寶名媛李珍妮生過小孩。」

本刊調查，陳友亮在台北市五分埔經營「衣架的店」，專賣假人模特兒、購物提袋、標籤等開店用品，尤以衣架為最大宗，因而有「衣架大王」的封號，但他屢屢躍上新聞版面，卻都是因為女人的關係，其中最出名的，就是與帝寶名媛李珍妮的一段情。

2012年，李珍妮因女兒的身世之謎，牽扯到聯電榮譽副董事長宣明智與台彩副董事長吳春台，在法庭及媒體上鬧得不可開交，當時就有媒體直擊陳友亮多次開著名車進出李的帝寶香閨，還載著李及其女兒到處逛街、購物。

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