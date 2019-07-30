來不及救葉永鋕　實習老師：我想謝謝他，但好殘忍

圖、文／鏡週刊

今年6月29日金曲獎頒獎典禮上，歌手蔡依林以〈玫瑰少年〉拿下年度歌曲獎，她難掩激動說：「葉永鋕提醒了我，在任何情況我都可能成為某一種少數，所以更要用同理心去愛身邊的人。這首歌獻給他。」那一天，正是台灣《性別平等教育法》上路滿15年又7天。

在台灣性別平等運動發展中，葉永鋕是個重要的精神指標。但時至今日，仍時時可見不實流言抨擊性平教育。在性平法實施15週年的此刻，我們採訪3位性平教育推動者，有人曾是葉永鋕的老師，有人曾因性平教育受傷，也有人因此遭反對者提告。

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但他們沒有放棄。道長且阻，他們還在努力。

永遠的四月二十日

Danubak Matalaq（瑪達拉‧達努巴克），45歲，高雄市，高雄市學生輔導諮商中心督導

4月20日，達努巴克和友人到屏東拜訪葉永鋕的母親陳君汝，那是葉永鋕過世19年的忌日。葉永鋕當年種的萬年青還在客廳的同一個位置，但牆上的日曆像是回到未來，4月20日消失了，早一步撕到4月23日。「我們才知道她是這樣處理4月20日的，她說，她就不用想起來這件事情。」

對葉媽媽來說，4月20日是不去回想的日子。對達努巴克來說，4月20日是改變他的日子。

看到他 想起自己的童年

1999年，達努巴克是高樹國中的實習老師，除了上輔導課，還要負責音樂課。他記得，葉永鋕的教室就在音樂教室附近，葉永鋕興奮來找他聊天，希望他成立合唱團。那是達努巴克第一次跟葉永鋕對話，「印象很深刻，因為永鋕對人的應對進退，有點社會化、過度早熟。我看到他，好像看到我自己，很快就想起自己的童年。」

達努巴克是排灣族人，從小在部落長大，幼稚園大班時，他意識到自己性別氣質陰柔，因為行為舉止像女生，引發一連串的嘲笑與欺負。「我無法承受那個壓力，會哭，不想跟男生一起玩，最後就更被排擠。」那怎麼辦？「那是日常生活，每天都會上演，沒有辦法避免。每天都在學著躲，要怎樣讓人家不會注意到我，才不會成為箭靶。」

達努巴克記得，國小一年級下學期結束時，他上台領模範生獎，一旁學長窸窸窣窣嘲諷說著「娘娘腔」，「我想假裝他們不是在講我，可是我拿到那個獎，回家後就大哭了。真的很難，很難覺得不是在說我。」最快的方法是偽裝，他開始學著「像男生」。至今，他仍有2種模式，社交狀態開啟時，短時間內很難看見他陰柔的一面。

初識葉永鋕時，達努巴克很快就連結到自己的童年。他成立合唱團，邀請葉永鋕加入，「我想保護他，有個地方能接納他，讓他有力量抵擋日常生活無所不在的排斥。」實習後，達努巴克入伍服兵役，再回到學校時，葉永鋕已不在了，只剩下眼前葉永鋕該出席卻無法出席的畢業典禮，一張空的椅子，有他已完成與未完成的作業。

感謝他 加快性平法腳步

3個月後，達努巴克送出計畫案，邀請當時正在追葉永鋕案的導演陳俊志到校播放《美麗少年》紀錄片。彼時民風仍保守，僅僅是播性別紀錄片，都是革命性創舉。他原本已做好計畫被推翻的準備，簽呈一路送，沒有任何卡關，好似每個人都在默默等待這一天。紀錄片播映後，學生熱烈提問，校長還撰文分享心得，校園開啟性別對話。

從那天起，達努巴克全心推動性平教育，「如果不是永鋕，我可能晚10年才投入吧。性平法的推動，有個很重要的轉換，是從兩性觀點進到性別平等。如果能更早實施，孩子愈早知道、理解多元性別，平等可能性就會更高。」

時間忽忽過去，葉永鋕過世19年了。盛夏午後，達努巴克帶我們回到高樹國中，當年葉永鋕出事的廁所已經拆除，只剩一片綠地，上頭幾棵小樹正在長大。如果還能看到葉永鋕，會想說什麼？達努巴克沒有直接回答，說起另段故事，「我國中時第一次認識桃花心木，桃花心木種子掉下來時，會像螺旋槳轉轉轉，我很喜歡。那時住校，不能回家時很寂寞，就會撿桃花心木種子來玩。」

「我跟永鋕說過這段故事。當兵時，我回過學校，很多學生跟我講話，永鋕看到我來了，就撿了一包桃花心木種子給我…那是我最後一次看到他。如果他還在，應該三十幾歲了吧，我的同事有些都比他還小。我記得他一直都好吵，有一次他被我罰坐不能動，還拚命逗我笑。他是我的學生，但我從他身上學到更多。我很想說謝謝他，但這樣說好殘忍，畢竟他沒能活下去…」

葉永鋕事件 2000年4月20日，屏東縣高樹國中三年級學生葉永鋕被發現倒臥在廁所血泊裡，緊急送醫急救，隔天凌晨不治。外界後來才知道，葉永鋕長期因性別氣質陰柔遭校園霸凌，曾被同學脫褲「驗明正身」，甚至不敢在下課時間如廁，只能在下課前提早去洗手間，避免遭受欺負。 3名校內主管因業務過失致死罪遭訴，纏訟6年後，處以3到5個月有期徒刑，三審定讞。但事件引發台灣社會關注，教育部由性平委員組成調查小組，調查報告書最後呼籲教育部應重視校園性別問題。研擬中的《兩性平等教育法》草案並納入性傾向、性別特質、性別認同等，改為《性別平等教育法》，2004年6月23日頒布施行。



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