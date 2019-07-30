警強噴辣椒水壓制酒醉男　友人叫囂…警回嗆「不要靠夭！」

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區一對情侶疑感情糾紛，酒後口角衝突，警方獲報到場處理，男友不服警員勸導遭噴辣椒水壓制在地，隨行友人質疑警方執法處理過當，在旁起鬨嗆聲，其中一名警員反嗆「不要在那邊靠妖！」，現場民眾聽到警員口出穢言，相當不滿，所幸警力陸續趕到現場，才沒讓事件惡化。

▲陳男酒後遭警噴辣椒水壓制，旁邊友人質疑執法過當，警員反嗆「不要在那邊靠妖」，民眾拍影片貼臉書 。（圖／記者陳以昇翻攝）

29日凌晨4時許，陳姓男子（29歲）與女友及友人，在新北市樹林區俊英街一家釣蝦場飲酒吃宵夜，期間陳男酒後不知何故，與女友發生激烈口角爭吵，旁邊釣客擔心會有肢體衝突遭受波及，趕緊報警。

▼陳男酒後遭警噴辣椒水壓制 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

轄區樹林派出所警員到場，陳男不聽勸與警員發生拉扯，當場被噴辣椒水後壓制在地，一旁的友人相當不滿，質疑警員執法過當，開始起鬨叫囂，警方也怒斥眾人不要鬧事，但陳男友人們仍持續嗆聲，還有人持手機拍下整個過程，此時一名警員突然大聲喊「不要在那邊靠妖！」

此話一出，不但沒有讓這群人閉嘴，反而引起更大情緒反彈，叫囂辱罵聲不斷，雙方劍拔駑張隨時都有可能發生衝突，所幸支援警力隨後抵達，沒有釀成更大的衝突。

事後警方將喝酒鬧事的陳男帶回派出所保護管束，陳男友人也將衝突過程的影片貼上臉書，有網友贊同警方強硬執法，但也有網友質疑警員口出惡言帶有強烈挑釁意味，不能平息只會讓事件更加難以收拾。