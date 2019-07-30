臺史博展太陽花學運超夯「淇淇太陽餅」　網笑：為何沒有香蕉？





▲國立臺灣歷史博物館展出「淇淇太陽餅」。（圖／翻攝自國立臺灣歷史博物館 National Museum of Taiwan History臉書粉專，下同）

記者袁茵／台北報導

國立臺灣歷史博物館（以下簡稱為臺史博）正在進行「迫力．破力：戰後臺灣社會運動特展」，並且在臉書上發布相關貼文，其中一篇文提到在太陽花學運中受到熱烈討論的「淇淇太陽餅」為展品，獲得許多網友大讚「好酷」、「相當有歷史意義」。

「當食物成為藏品，該如何保存？」臺史博官方臉書在20日提到，還記得在太陽花學運中紅極一時的「淇淇太陽餅」嗎？當時由網友集資訂購、「加倍奉還」給宣稱太陽餅被抗爭者吃掉的時任行政院副秘書長蕭家淇，而太陽餅之後又透過創作被黏貼在一張黑色卡紙上，實體物件輾轉來到了臺史博保存。

臺史博說，食物出現在博物館，且要收藏、保存，讓館內文物保存人員傷透了腦筋，因為食物會吸引囓齒動物和昆蟲，極有可能引發後續的蟲害問題，但既然這件太陽餅以文物的身份入藏了，博物館的責任就是盡力要維護它。

臺史博表示，目前這件「淇淇太陽餅」文物以絕氧除蟲包的形式保存，同時為了顧及展示的美觀性，特別為它訂製了同等尺寸的壓克力盒，使文物可妥適的平躺在盒內，最後再將絕氧劑放置在下層的壓克力盒中，希望民眾有空來看展時，也別忘了來看看這件特殊保存的展品。

針對臺史博這篇文章，網友們在底下留言，「作品名稱是蕭文淇之遺失的太陽餅嗎」、「現在小編都好活潑哦」、「決定下個出遊景點去台南了」、「還有林飛帆的外套還有陳為廷的上衣也可以展」、「請問有國安牌超買菸嗎？」、「相當有歷史意義」、「為什麼沒有邱毅的香蕉？」。

●迫力．破力：戰後臺灣社會運動特展

展期：2019年05月28日－2020年05月17日

地點：「臺灣歷史博物館」展示教育大樓4樓第2特展室