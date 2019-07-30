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兒畢業！總統夫人爽遊英國「豪撒公帑300萬」住最貴酒店　人民日收入僅39元

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▲▼兒畢業！總統夫人爽遊英國「豪撒公帑300萬」住最貴酒店　人民日收入僅39元。（圖／翻攝自《每日郵報》）

▲馬拉威第一夫人穿著粉紅色套裝出席兒子在格林威治大學的畢業典禮。（圖／翻攝自《每日郵報》）

記者張靖榕／綜合外電報導

非洲國家馬拉威（Republic of Malawi）第一夫人葛楚得（Gertrude Mutharika）上週飛往英國，參加兒子大學畢業典禮，儀表文明，滿面春風；然而豪奢的花費再次引爆人民怒火，因為馬拉威窮困到每年都得靠英國接濟，許多民眾的日收入僅不到1英鎊（約新台幣39元），葛楚得這次率團去玩卻花掉至少8萬英鎊（約新台幣306萬元）。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，為了參加在格林威治大學就讀的兒子的畢典，馬拉威總統穆薩里卡（Peter Mutharika）的夫人特地大陣仗帶了7名隨行人員、副總統夫人朱蒂絲（Judith Chimulirenji）等近30人抵達英國，甚至還在當地聘雇了一個專業安全團隊隨扈。一行人住進位於海德公園東側，世界最昂貴酒店之一的多徹斯特酒店（Dorchester hotel）。這間五星級的酒店房間一晚要價700到900英鎊（約新台幣3.5萬元），套房價格更上看5500英鎊（約新台幣21萬元）。

英國每年撥款援助馬拉威共6500萬英鎊（約新台幣25.5億元），為馬拉威1900多萬人降下甘霖，如今卻被葛楚得一行人截去一大桶水（8萬英鎊）。承辦此次旅行的消息人士向馬拉威當地媒體指出，這次的行程擺明是第一夫人把人民和一切當成是自己的，「這樣透過國家議會濫用納稅人民的錢很不值得」；承辦人員更氣得爆料，「他們全都搭乘商務艙，對伸手拿馬拉威人民的錢覺得理所當然！」

為此，人民走上街頭抗議，要求第一夫人把這趟旅行花費的錢一五一十吐出來。非洲國家的國政髒亂已是舉世聞名，曾經作為英國殖民地的馬拉威，在過去50年來已獲英國援助數十億英鎊，但政策失敗、官員貪腐收賄等，幾乎把援助款項都敗光光，至今人民每日收入竟然還在1英鎊徘徊，也因此葛楚得的行徑輕易地點燃了人民的怒火。

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