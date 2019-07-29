挑戰台中顏家！基進黨陳柏惟8/10宣布「在最不可能的地方獲勝」

▲台灣基進黨發言人陳柏惟在臉書發文，8月10日宣布參選。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）

記者陳玉／台中報導

2020大選將到，台中市立委第二選區（大肚、龍井、烏日）國民黨派出現任立委顏寬恒，民進黨則外傳鎖定台灣基進黨發言人陳柏惟，但陳過去受訪時都僅表示「考慮中」，未把話說死；28日晚間陳到台中演講，隨後在臉書貼文「台上中下」，指出8月10日會在高雄正式宣佈「我們要在最不可能獲勝的地方取得勝利」、「願中國寒流退去後，只剩下被凍死的中國魚」、「一張台灣牌換掉一張中國牌」。

台中市第二選區顏寬恒由國民黨提名4個月，而民進黨中央考慮過眾多人選，但都得到「沒有意願」回覆；而外傳民進黨鎖定基進黨發言人陳柏惟，陳為政治網紅，近期因猛打高雄市長韓國瑜廣受關注，更有「打韓悍將」封號，但陳雖為綠營卻非同黨，必須黨對黨協調。

▲陳柏惟能戰敢說，被相中挑戰台中顏家。（資料照／基進黨提供）

民進黨市黨部執行長翁誌偉表示，第二選區相中陳柏惟；另台中在地政壇人士認為，陳能戰敢說、打韓炮火強大，若到第二選區挑戰長期經營的顏家，直打國民黨總統候選人韓國瑜的支持派系，一定非常精彩。

陳柏惟28日晚間到台中演講後，深夜隨即在臉書貼文「台上中下」，指出，「2020中國襲來，滲透台灣社會，意圖選上過半立委席次，立法院門打開中國代理人進來，不僅要重演服貿，更要徹底控制台灣。」

陳也在文中強調，「我們要在最不可能獲勝的地方取得勝利，攻下中國派的地盤」、「願中國寒流退去後，牆內的人始終感到溫暖，而牆外只剩下被凍死的中國魚」，宣布8月10日會在高雄正式宣佈。