蘿莉音網美「大媽真面目」曝光！粉絲數反激增5萬→67萬...本人爆：是商業策劃

▲喬碧蘿殿下（右）和mix晴子（左）開聯合直播意外曝光真面目。（圖／翻攝自bilibili）

記者蔡儀潔／綜合報導

以甜美聲音、豐滿身材為賣點的直播主「喬碧蘿殿下」，近日在直播時用來遮臉的圖案突然消失，露出大媽真面目。但神奇的是，她的人氣反而激增十幾倍，粉絲數從5萬飆至67萬人，她本人亦在29日坦言，此次事件是商業策劃，共花費28萬元（人民幣，下同）。

▲喬碧蘿殿下平常都遮臉直播，一個禮拜可賺進台幣數十萬元。（圖／翻攝自豆瓣小組）

喬碧蘿殿下是鬥魚直播的女主播之一，平時直播時聲音非常可愛，儘管一直都以卡通圖案遮住臉部，但堅稱自己是高顏值，且發佈的自拍照亦是甜美可人。然而就在27日，喬碧蘿殿下與另一名女主播聯合直播，過程中疑似軟體發生故障，其用作擋臉的圖案突然消失。

喬碧蘿殿下的「真面目」大曝光，和照片中的樣子差距甚遠，就是一位非常普通的中年大媽。這起事件在網路引起風暴，其中一名砸了10萬元（約新台幣45萬元）刷禮物的男粉絲更是憤怒到銷號。

▲喬碧蘿殿下發出自拍照。（圖／翻攝自豆瓣小組）

但神奇的是，喬碧蘿殿下的人氣非但沒有受影響，反而因此登上事業高峰。截至30日下午，她的粉絲人數從5萬激增至67萬人，還成為熱門搜索目標，一度躍升排行榜第一位，甚至在直播間無人直播的情況下，仍然有50多萬人關注。

事件發生後，喬碧蘿殿下29日在直播中回應，稱「出事」其實是商業策劃，推廣花費是28萬元，並已開始承接音效卡和美顏相機廣告。

消息一出再度引起網友撻伐，怒斥「感覺這個社會好病態，越炒作越賺錢」、「她還能接廣告？網友別助攻了」、「這是嘴硬」、「承認詐騙吧，像小學生一樣的解釋不覺得很尬嗎」、「她根本就沒一句實話，前面撒謊過很多吧」。

▼喬碧蘿殿下近日發出自拍影片證明顏質。（圖／翻攝自喬碧蘿殿下鬥魚）