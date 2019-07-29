大熱天搬貨！28歲男猛灌整瓶冰水...5分鐘後「胸痛手麻」　血管堵塞險喪命

▲男子喝完冰水後感到胸痛。（圖／示意圖／pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名28歲男子在浙江紹興市從事貨櫃運輸工作，在炎炎夏日下搬了這麼多重物讓他口乾舌燥，隨後便猛灌了一瓶冰水下肚，殊不知5分鐘過後，突然感到胸悶、手麻，當場被送至醫院。事後，做了心電圖發現，該名男子因喝冰水造成大塊血栓堵塞血管，幸好及時送醫才保住一命。

綜合陸媒報導，該名男子和家人到紹興市打工，主要做布料的裝卸搬運，每天上貨又下貨，讓他耗費了大量體力。事發當天，他又累又渴，於是便拿起一瓶冰水一口氣灌完，但才不到5分鐘，就開始感到胸悶、手麻，甚至一陣陣胸痛，原本以為休息一陣子應該會好，但不適的症狀卻越來越嚴重。

▲由於天氣太熱又耗費太多體力，男子一口氣將冰水灌完。（圖／翻攝自pixabay）

事後，男子趕緊打電話給家人，到紹興市中心醫院急診科就診，當時他已感到劇烈胸痛，甚至還全身出汗，狀況非常差。隨後，醫生幫他做了心電圖檢查，初步判斷為「急性心肌梗塞」，之後便決定進行手術，「我們做了血管冠脈造影，發現前降支血管已完全閉塞，同時前降支血管裡也有大塊血栓，於是便把血栓抽出後，放入支架打通血管，已便恢復供血。」

醫生指出，患者事後的恢復狀況十分良好，「不過幸好他當時有及時到醫院就診，從發病到抵達醫院不到2小時，也因此為搶救爭取了時間。」該名男子事後也鬆了一口氣表示，沒想到自己這個年紀也會心梗，差點連命都保不住了。