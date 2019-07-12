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海底撈首次入榜！　大陸500強上市公司排行出爐「總營收達205兆」

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▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

▲大陸的GDP首次突破90兆。（圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸今年的500強上市公司排行榜11日出爐，總營收達到45.5兆（台幣約205.7兆），較去年增長14.8%，再次創下新高。其中，最受關注的是首次進入排行榜的海底撈，位居482名，去年總收入達170億元（台幣約768.8億元）。

財富（Fortune）中文網近日發布500強排行榜，考量了全球範圍內，最大的大陸上市企業在過去一年的業績和成就。內容顯示，今年500強的上市公司淨利潤達到了3.625兆（台幣約16.3兆），較去年上漲4.21%，與去年24.24%的漲幅相比，受宏觀經濟影響大幅放緩。

據悉，去年大陸的GDP首次突破90兆（台幣約407兆），而這500家上市公司的總收入甚至已經超過了當時大陸全國GDP的一半。今年共有42家新上榜和重新上榜公司，其中小米集團以總收入1749億元（台幣約7909.6億元）的成績入榜，排名第53位。此外，好未來也成為首家上榜的教育行業企業，排名第483。

根據中金公司分析指出，受到經濟周期的影響，較為傳統的地產和金融業在過去一年中的整體表現較弱，由電子、互聯網服務和計算機相關行業組成的新經濟板塊則延續了此前的高速增長態勢，上榜公司數量增加到37家，板塊收入年增率增長高達29%。

此外，在行業方面，由阿里巴巴、騰訊領銜的互聯網服務行業雖然收入總和僅佔所有500家公司的2%，但是該行業市值卻接近11兆（台幣約49.7兆），佔大陸500強總市值的23.7%。

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關鍵字：上市公司,海底撈,人民幣,GDP

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