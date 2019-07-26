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旅英大熊貓爬圍欄遭電擊！下秒立即回窩「不斷顫抖」...陸網友怒：太殘忍了！

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▲▼ 愛丁堡大熊貓,陽光,大熊貓,貓熊,旅英大熊貓。（圖／視覺中國 ）

▲大熊貓「陽光」今年16歲。（圖／視覺中國 ）

記者蔡儀潔／綜合報導

 大陸的大熊貓「陽光」2011年到英國愛丁堡動物園，展開為期10年的交流，但近日卻有遊客爆出，看到陽光試圖爬上圍欄，隨即遭遇電擊，牠當下立刻回到自己的窩，過程中不斷顫抖。儘管園方事後稱，安裝通電圍欄是處於「安全考量」，但此事傳會大陸後引起網友憤怒，斥責動物園過於殘忍。

 綜合外電報導，由於原本熊貓館附近七月初有工程要展開，園方便把兩隻旅英大熊貓從玻璃展館，搬到新的生活區，不過新家是開放式的，因此園方設置了通電圍欄。但近日有遊客發現大熊貓被電擊。

其中一名遊客表示，陽光被電擊後明顯受到嚴重驚嚇，隨即跑回自己的窩裡。另一名遊客則說，陽光之前的生活區是以玻璃分隔，但新的生活區沒有使用玻璃，即使理解通電圍欄是為了阻止牠逃走，「但確實有點殘忍。」

事後，園方解釋稱，設置通電圍欄是出於對其他動物和遊客的安全考量。蘇格蘭皇家動物學會專家Macdonald指出，「陽光」上週就曾遇到過一次電擊，但這無傷大雅，因為動物們為了自己的安全，很快就會學會避免靠近這些電擊圍欄；陽光正慢慢適應新環境，而且牠很喜歡在新家的平台上玩耍和爬樹。

據了解，中英兩國2011年1月簽署大熊貓科研合作協議，四川大熊貓「甜甜」和「陽光」被送往英國進行為期10年的交流。雄性熊貓「陽光」和雌性熊貓「甜甜」均出生於2003年8月，前後相隔10天。

陽光遭電擊的事件引起大陸網民眾怒，「如果英國人不懂得善待我們的國寶，那就儘快把寶寶接回家吧」、「太殘忍了，心疼」，但也有網友認為，「有些人的反應有點…誇張」、「評論理智一點吧」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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