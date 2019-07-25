台灣少子化影響大　Epson：商用投影機市場五年萎縮20%

▲由於商用投影機受到少子化影響，Epson開始加重了消費性市場的著墨力道。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

對於大部分的人來說，「少子化」一詞會直接聯想到有許多流浪教師、學校需要合併等問題；不過，你有想過少子化也會影響商用投影機市場嗎？台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白指出，近五年來由於台灣少子化情況嚴重，就連商用投影機市場都萎縮的相當嚴重，五年內就萎縮了20%。

黃少白解釋，目前的投影機市場有九成都是商用機種的天下，而商用投影機一直以來最大的客戶就是學校；但由於少子化的緣故，現在學生總人數，從十年前的520萬人，降到現在的450萬人，因此開始出現學校減班、併校等現象，這也意味著採購設備變少。

請繼續往下閱讀...

黃少白坦言，近五年來投影機市場從十萬台掉到八萬台左右，五年內直接萎縮了二成的市場規模，這其實相當可觀。

而為了尋找投影機市場的新商機破口，Epson著墨在消費性投影設備中的力道開始變大，且也希望替投影機「轉型」，從以往的高單價、應用場景侷限等概念跳脫出來。

黃少白分析，顯示設備分為硬屏與軟屏兩種。前者的概念就是觸控螢幕、廣告面板、電視，以及電腦螢幕，硬屏在使用場景上將有所限制，像是無法任意變換使用地點與尺寸固定；軟屏雖然可任意變換尺寸與場地，但是過去的缺陷在於亮度不足，使用者往往需要讓室內環境變得昏暗，才能看得清楚影音內容。

而Epson這波所推出的EF-100雷射投影機，就是為了突破上述軟硬屏的缺陷，並在消費性投影市場中樹立新標竿的新產品。且Epson除了打破消費者對於「投影機」三個字的既定印象外，也希望未來投影機就像電視一樣變成家中的必需品。

►顛覆居家投影機概念 Epson讓你追劇也能躺好躺滿