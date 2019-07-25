北市民調掉8個百分點　柯文哲認該檢討：明顯對市長個人不滿意

▲柯文哲出席準公共幼兒園記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府研考會24日公布108年6月民意調查，各項市政滿意度持平台北市長柯文哲的滿意度51%，不滿意度31%，與半年前相比，滿意度下滑8個百分點，意味著市長、團隊與各政策滿意度脫鉤。對此，柯文哲坦言，只有他自己的民調掉下來，相當明顯是針對市長個人的不滿意，回去要再檢討。

對於滿意度下滑，柯文哲表示，市政滿意度下滑要做數據分析，看到底哪裡需要改進，他的態度是面對所有批評，都作為改進動力，不過是市政滿意度很有趣，因為所有市政不同面向包括治安、環保、整個團隊都沒變，「只有柯文哲掉下來，所以這相當明顯，是針對市長個人的不滿意，我們回去再檢討一下」。

談到哪個部分讓大家不滿意，柯文哲表示，遇到數據要回去再研究，這滿有趣的，他的朋友還說，「第一次看到有人每天興采烈的研究自己」，不過，這是蠻有趣的政治現象，回去再研究」。

至於滿意度下滑會不會影響參選意願，柯文哲表示，台灣很有趣，「我們有極端政治」，兩黨初選民調震盪，「有人會講說特定族群在家裡顧電話，我不認為，這表示民意的震盪幅度蠻大的」，不過老實講，文明的國家，民意走向應該比較穩定，這種暴漲暴跌，只是證明台灣社會不夠穩重，我們自己社會要想辦法改進。

被問到暴漲暴跌有利於出線嗎？柯文哲認為，這變成ROC，republic of casino，變成賭博共和國，這是之前外國朋友說的，台灣一切很不可測，暴漲暴跌就是「人人有希望，各個沒把握。」