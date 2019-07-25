帶動新車銷售！　陸首批出口60台二手商用車「總貨值70萬美元」

▲二手車出口有望帶動新車銷量。（示意圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸首批二手商用車出口近日在天津東疆保稅港區集結裝船，運至奈及利亞拉哥斯的阿帕帕港。據悉，中北汽車產業有限公司至今已出口了60台二手商用車，總貨值約70餘萬美元，不僅助於汽車產業轉型，更帶動了新車的銷售量。

據新華社報導，大陸「全國首單二手商用車出口發布儀式」22日在天津東疆保稅港區舉行。會上發布，22台二手商用車已被運至奈及利亞。除此之外，作為天津二手車出口試點企業的「中北汽車產業有限公司」已出口首批60台二手商用車，包括江淮汽車、北汽福田、金杯汽車、金龍汽車、金旅、江鈴汽車等多個自主品牌，銷售地為非洲奈及利亞。

根據中國汽車流通協會統計顯示，大陸去（2018）年的二手車交易量達1382萬輛，不到新車銷量的一半，但如果按照發達國家的二手車交易量來看，為新車銷量的2倍；若推算二手車出口為交易量10%以上，發展潛力很大。

中北汽車產業有限公司的總經理李鋒表示，公司一直以來靠著開拓非洲二手車市場來積累經驗，在奈及利亞當地設立中非先鋒自貿區，重點開拓商用車出口領域。中北科技集團董事長張文東指出，「隨著汽車保有量增長，以及國家環保政策的強化實施，二手車市場規模不斷擴張，開放二手車出口是盤活國內存量的重要方式，有助於帶動新車銷售。」

▲大陸近2年來汽車市場銷量低迷。（示意圖／路透社）

據悉，大陸在今年4月底發布了《關於支持在條件成熟地區開展二手車出口業務的通知》，內容顯示，北京、天津、上海、浙江、廣東等10個省市，成為首批展開二手車出口業務的地區。李鋒認為，「據市場考察，中國的二手車出口市場主要在非洲、中亞、東南亞等地區，需大量商用車投入基礎設施建設，且出口的商用車不少是國內自主品牌，有利於國產品牌推向國際市場。」

雖然近2年來汽車市場銷量低迷，二手車也面臨同樣的困境，不過，業內人士指出，「展開二手車出口業務可加速國內老舊汽車流轉、緩解環境壓力，進而激發汽車消費市場的活力，促進汽車產業結構轉型升級。」