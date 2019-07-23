銷售佔比近5成！iPhone XR成美最熱銷iPhone

▲iPhone XR在今年4月至6月間，以48%的銷售佔比超越同期發表的旗艦機款iPhone XS及iPhone XS Max。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

CIRP（Consumer Intelligence Research Partners）22日發布最新報告，報告顯示，蘋果去年新機iPhone XR在今年4月至6月間成為美國最受歡迎的iPhone機款，以48%的銷售佔比超越同期發表的旗艦機款iPhone XS及iPhone XS Max。

CIRP報告指出，蘋果去年推出的新機列iPhone XS、XS Max及iPhone XR佔蘋果該季美國整體iPhone銷售的67%。CIRP合夥人兼共同創辦人羅維茲（Josh Lowitz）在報告中寫道，iPhone XR已成為iPhone的主導機款，以48%的銷售佔比成為自2015年蘋果推出iPhone 6及6 Plus 系列機款以來，單一機款銷售額佔比最高。「在較舊的iPhone 7及iPhone 8系列，及價格較昂貴的iPhone XS及XS Max間，iPhone XR對消費者來說無疑是非常不錯的選擇。」

▼蘋果去年推出的新機列iPhone XS、XS Max及iPhone XR佔蘋果該季美國整體iPhone銷售的67%。（圖／取自9to5Mac）

除了iPhone的銷售狀況外，CIRP還發布了蘋果服務與iPhone用戶關係的最新數據。今年4月至6月間有35%的iPhone用戶註冊了Apple Music、48%用戶付費使用iCloud服務、30%用戶使用了Apple Podcasts、15%用戶使用了Apple News及Apple TV，另有3至6%用戶為iPhone或iPad購買AppleCare保固延長計畫。

▼蘋果個別服務與iPhone用戶關係的最新數據。（圖／取自9to5Mac）

CIRP共同創辦人萊文（Mike Levin）表示，服務的成功取決於競爭對手以及蘋果公司的服務程度，「很長一段時間以來，蘋果是唯一提供Podcasts應用程式的設備商，因此iPhone用戶對Podcasts應用程式的滲透率較高；相較之下，Apple TV得與Netflix等其他串流影音服務競爭，因此普及率較低。」

萊文也指出，儘管蘋果近來一直有提供延長保固的服務，但像電信商及Best Buy等零售商也有提供自家的第三方保固期限，因此AppleCare的使用率也相對低得多。在蘋果終止iTunes服務後，Apple Music成為蘋果唯一的音樂串流服務，但35%的市占仍落後於Spotify及Pandora。