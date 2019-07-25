「可傳送100GB檔案」Dropbox iOS再新增取消功能！傳錯直接秒刪除

▲Dropbox Transfer添加了一個方便的「取消」功能。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合外電報導

Dropbox於24日發布了最新的Dropbox iOS應用程式，除了個人或企業用戶可傳送最高達100GB大小的檔案之外，還改良了一些Dropbox Transfer的功能，包括新增「取消」功能，讓用戶傳錯檔案也不需擔心。

根據「9To5Mac」報導，用戶使用Dropbox iOS應用程式的152.3版本，可以直接將Dropbox Transfer的文件同步到手機的應用程式中。

用戶使用Dropbox Transfer功能，除了最多可傳送100GB的檔案給同事和客戶，無需擔心權限、訪問和存取的問題外，此更新還添加了一個方便的「取消」功能。倘若，不小心傳送了錯誤的檔案或文件，現在用戶可以撤消檔案夾和文件的傳送。

該報導內容也指出，其它的新功能包括從螢幕上掃描文檔和上傳照片的功能，以及更強大的評論功能。用戶可以刪除、將評論標示為已讀，並回覆評論通知。

透過Dropbox.com和Dropbox iOS app與相關應用程式的更新，用戶可以同時整合文件、零散工作軟體和團隊。而且，此更新也可以讓用戶更迅速且方便的接觸到新推出的App。