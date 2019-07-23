Apple Watch對講機功能回歸！　WatchOS 5.3更新釋出...修復遭竊聽風險

▲Apple Watch上的對講機（Walkie-Talkie）功能在更新WatchOS 5.3後就能回復。 （圖／記者洪聖壹攝）

記者范家宏／綜合報導

日前美國蘋果（Apple）公司禁用了Apple Watch上的對講機（Walkie-Talkie）功能，主要是因為該公司發現該功能存在能讓陌生人竊聽的漏洞，但隨著蘋果22日發布WatchOS 5.3和iOS 12.4的更新，Apple Watch上的對講機功能也隨之恢復。

據外媒《9to5mac》報導，根據蘋果釋出的watchOS 5.3更新說明，這次更新主要是提供重要的安全更新，包括針對對講機的漏洞進行修復，而在iOS 12.4的更新說明中也有提到相關內容。

蘋果日前發現在Apple Watch上的對講機（Walkie-Talkie）應用程式有漏洞，可能可以讓陌生人在未經用戶的同意下對Apple Watch進行竊聽，蘋果隨即將該功能禁用，該公司也為在系統修復過程中無法使用一事表示歉意，並在相關聲明中表達該公司非常重視隱私。

蘋果從Watch OS 5開始在Apple Watch上導入對講機（Walkie-Talkie）功能，他讓兩部Apple Watch可以透過手錶或者是耳機進行通話。