iOS 12.4正式版釋出！iPhone新增超實用功能　可更新機型名單看這裡

▲iOS 12.4更新版釋出囉！（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

蘋果公司（Apple）23日向iPhone和iPad推出iOS 12.4正式版更新，可以直接將手機數據從舊iPhone移轉至新的iPhone，還改進了iPhone和iPad安全性；另外在美國的用戶也可以直接體驗Apple Card（蘋果信用卡）的申請和支持，而台灣用戶還需要時間等待。

以往iPhone手機內的資料傳送至新手機，必須要透過iCloud雲端備份或電腦iTunes備份的還原功能，然而根據更新內容指出，iOS 12.4推出了iPhone移轉功能，可直接將數據從舊iPhone傳輸至新iPhone，同時也改進了iPhone和iPad安全性。

iOS 12.4更新如下：

1. iPhone移轉資料

透過無線傳輸，直接把資料從舊iPhone移轉到新iPhone的功能。

2. Apple News

地區以美國為主。解決雜誌的下載問題，以及在所有媒體出版物都添加在News + feed頂部的目錄中。

3. 其他改進和修復

針對Apple Watch對講機功能安全性修復，並重新啟用。同時更新日本和台灣等對HomePod的支持。

iOS 12.4兼容設備－－

iPhone：iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 5s。

iPad：12.9吋iPad Pro第二代、12.9吋iPad Pro第一代、10.5吋iPad Pro、9.7吋iPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、iPad第五代、iPad第六代、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2。

iPod：iPod touch第六代

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▲iOS 12.4更新內容。（圖／《ETtoday新聞雲》記者攝）