她開休旅車霸氣轉彎！直接衝上分隔島　網笑翻：順著「箭頭」找到車位

▲休旅車轉彎衝上分隔島，有網友笑說，「順著箭頭（靠右行駛標誌）找到車位」（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市土城區一名女子於本月24日下午5點多，開著豐田休旅車行經裕民路，左轉中華路時，方向掌握不佳，直接衝上內側分隔島，車輛卡住動彈不得，路過民眾都看傻眼，拍照PO上臉書，網友笑翻，「這是性能測試嗎」、「順著箭頭（靠右行駛標誌）找到車位」

據了解，女駕駛當時獨自開車，不慎衝上分隔島令她嚇了好大一跳，所幸並無受傷，也沒波及到其他用路人，詳細事故原因仍待警方調查。