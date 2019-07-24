全台郵局ATM、儲匯窗口「大當機2hrs」！　異常原因找到了

▲全台郵局大當機，ATM和儲匯窗口都不能作業。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政24日上午8時34分起發生主機連線系統發生異常，造成儲匯營業窗口、自動櫃員機ATM及網路交易服務中斷，民眾提領現金、存款完全不能作業，引發民怨。中華郵政初步研判是因主機系統修補程式易導致，已緊急搶修完成。



中華郵政表示，上午8時34分起，郵局發生主機連線異常，原因研判是主機系統修補程式異常導致的問題，經緊急搶修後，於上午10時25分所有服務恢復正常，期間造成客戶不便，中華郵政公司深表歉意。

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▲因主機連線異常，民眾赴郵局窗口也無法進行交易。（圖／記者宋良義攝）

上午記者實際到ATM看看是否能領錢，發現到ATM顯示「機器暫停服務」，要用戶「請勿插卡」，若是用郵局的網路銀行系統也顯示無法連上「系統因故無法處理交易」字樣。

有民眾拿著逾期的帳單到郵局要繳費，才發現沒辦法交易，臨櫃工作人員向用戶說明，上午因系統異常儲匯窗口臨櫃無法連線暫停作業，不只如此，民眾拿著郵局的提款卡要在其他家銀行的ATM使用也無法正常提款，郵局臨櫃人員跟用戶說等到恢復連線，就能正常操作了。

▲郵局一早大當機，窗口貼出公告暫停服務。



不過事實上，這次郵局當機狀況已經是今年第3次，過去還曾經發生在2月和6月，平均每2個多月就出包一次。今年2月年節前夕，有不少民眾傍晚至郵局ATM領錢、存錢和匯款，結果卻發現系統故障，甚至還有網友表示存進9000元卻都被提款機吃掉，出現交易逾時的錯誤訊息。

結果到了6月郵局也大出包，當時許多民眾從網路進入中華郵政的網路銀行、網路ATM都無法連上該網站，僅顯示「系統因故無法處理交易」，讓不少民眾大大崩潰。

去年5月郵局也曾出現大當機的情況，全台3200多台郵局ATM出問題，有長達72分鐘無法提領郵局存款、進行儲匯業務。