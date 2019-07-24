臉書每日使用人數超過27億　5億人限動撐熱度

▲臉書透過新功能挽回使用者。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

近年來臉書（Facebook）經常深陷各種危機，也成為華府或各大媒體抨擊的對象。但是其使用者似乎不受這些負面消息影響，參與度還是節節上升。

儘管臉書曾經發生如洩漏個資、隱私漏洞與數度網頁出包等問題，其使用者參與度還是穩定提升。根據CNBC報導，從臉書使用者洞察報告可以發現，1月到7月這個區間，應用程式在使用者留言、點讚與廣告點擊率方面都呈現成長趨勢。美國當地的臉書使用者平均發文數量與點擊廣告數量都有成長，臉書表示他們發現全球的使用者都有相似的趨勢。

一家研究數位科技公司的首席分析師紐曼（Daniel Newman）分析道，「臉書的演算法正在不停進步，這代表使用者看到與自身相關廣告的機會上升，自然會帶來更好的點擊量。」

臉書每日使用者大約有15億人，如果加進旗下應用程式，則是高達27億人左右，但在這麼多使用人數的背後還是有隱憂，那就是使用者成長率似乎有所下降。這時候就需要新的措施重新找回使用者，而「限時動態」就是臉書的法寶。

跟其他應用程式相比，臉書的限時動態功能起步不算順利，但在功能逐漸改善並加入直播後，每日使用人數也成長到5億人，而這些數量可以增加臉書核心使用者的參與度。

一家投資公司的投資長弗洛斯特（Kim Forrest）表示，「用戶成長率已經趨緩，掌握核心用戶參與度才是獲利的關鍵。」分析師紐曼則說，「我完全不意外看到這家公司扭轉情勢的能力，這個趨勢估計會持續下去。」