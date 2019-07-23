崑山科大「磁助力踏車」綠能體驗 　「循環經濟、新化創生」市集展出

▲崑山科技大學等單位，配合十鼓「囪擊音樂祭」，在十鼓仁糖文創園區舉辦「循環經濟、新化創生」主題市集活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應時代趨勢，循環經濟與地方創生受到臺灣各界關注，台南企業文化藝術基金會與崑山科技大學等單位，配合十鼓「囪擊音樂祭」，自7月20日起至8月11日止，每週六、日在十鼓仁糖文創園區舉辦「循環經濟、新化創生」主題市集，邀請民眾體驗綠能科技，感受循環經濟帶來的蓬勃能量，用創意推廣教育。



崑山科技大學長期與產、官、學、研單位合作與執行計畫，除了重視大學社會責任，持續為社會努力，主動發掘在地需求、解決問題外，該校「綠能科技研究中心」關注循環經濟與綠能發展，也是台南地區唯一獲得教育部補助全球鏈結（Global Taiwan）研究中心。該校配合展覽，供給入園民眾體驗執行相關計畫，同時也增加親子互動，讓循環經濟與綠能創意，能向民眾推廣相關綠能教育。





李天祥校長表示，此次能與台南企業文化藝術基金會合作，配合「囪擊音樂祭」於在十鼓文化園區規劃「循環經濟＆綠能創意＆社會責任」展區，師生團隊研發的「磁助力踏車」一同展出，該產品能藉由踩踏時發電與儲能供電給LED來恆亮，也以物聯網技術所開發的環境感測器，搭配太陽能板綠能供電，即時偵測室內/外空氣品質狀況，配合視覺化顏色警訊，提供民眾一目了然的空氣污染資訊，「磁助力踏車」同時提供參觀民眾騎乘互動，歡迎大家蒞臨體驗。

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崑大工程學院院長兼臺灣綠色科技產業聯盟周煥銘理事長說明，展覽搭配循環經濟的概念給予民眾體驗再生能源資源共享，結合南化水庫淤泥提煉後製作再生利用設計DIY手工藝品，讓參與民眾更了解循環經濟的概念，以期達到「環境零污染、資源零廢棄」的願景。同時透過多項的節能創新方案，推廣「綠幸福」及「臺灣節能膜」，以創新的方式提供全方位的建築隔熱節能，將「綠幸福」延續到下一代，為地球盡一份心力。



開幕活動由台南市觀光旅遊局長陳信安、十鼓仁糖文創園區創辦人謝十、台南企業文化藝術基金會執行長葉重利、崑山科大校長李天祥及工業綠洲執行長吳盈慧等人，一起為入口主題牆掛上共創單位標誌，象徵市集展開及永續，也透過藝術策展形成記憶點，推廣循環教育。