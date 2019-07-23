「iPhone轉移功能」教學曝光！更新iOS 12.4…資料速傳到新手機使用

▲iPhone可以直接無線移轉新手機了。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

蘋果公司（Apple）23日推出iOS 12.4正式版更新，可以直接將手機內的數據，從舊iPhone移轉至新的iPhone，還改進了iPhone和iPad安全性。但是果粉們該如何在iPhone上執行移轉功能呢？蘋果在官網釋出了「移轉iPhone」的教學。

如何使用iPhone移轉呢？首先，必須要確認兩支iPhone手機都必須裝好iOS 12.4或以上的版本，螢幕上就會出現「快速開始」提供使用Apple ID來設定新iPhone的選項。如果沒有看到這個選項，請確保藍牙打開。此舉可以透過無線的方式，將目前使用的iPhone所有資料傳送至新的iPhone。

等待新iPhone上出現動畫。將目前的iPhone放置於新的iPhone上方，然後將動畫置中放在觀景窗內。等待畫面顯示「在新的iPhone上完成」訊息。如果無法使用目前iPhone的相機，請點一下「手動認證」，然後按照所出現的步驟操作。

接著，看到相關提示後，在新的iPhone上輸入目前iPhone的密碼，並按照指示在新的iPhone上設定Face ID或Touch ID。點一下「從iPhone傳送」，開始將資料從先前的iPhone傳送到新的iPhone，也可以選擇是否要將Apple Pay和Siri等部分設定從先前的iPhone傳送到新的iPhone。

如果有Apple Watch且正在設定新的iPhone，系統會詢問是否要傳送Apple Watch的資料與設定。

將兩支iPhone放在一起並接上電源，直到iPhone資料移轉程序完成為止。傳送時間視多項因素而定，例如所使用的連線類型、網路狀況，以及所傳輸的資料量。除了無線傳輸，也可以使用Lightning對USB 3相機轉接器和Lightning對USB連接線來連接裝置，以進行資料傳送。

將所有數據傳輸到新的iOS裝置後，可能還需要幾個步驟完成手機設定的流程，像是檢查「郵件」、「聯絡資訊」和「行事曆」設定並再次輸入密碼、App通知設定及下載內容並回復App內購買項目、重新配對藍牙配件、將卡片加入Apple Pay、管理訂閱項目等。

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▲iOS 12.4正式版，可以將資料從舊iPhone移轉至新的iPhone。（圖／翻攝自Apple）