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彼得帕克變廢柴？《蜘蛛人：新宇宙》動畫設定集中文版上市！

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▲▼ 《蜘蛛人：新宇宙 電影美術設定集》（圖／尖端出版提供）
▲《蜘蛛人：新宇宙 電影美術設定集》中文版上市，蜘蛛人換人當。（圖／尖端出版提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

《蜘蛛人：離家日》現正熱映，而去年上映的動畫電影《蜘蛛人：新宇宙》打開了英雄的多重宇宙大門，不但讓蜘蛛人換人當，原本的主角彼得帕克還變成廢柴、有啤酒肚的中年大叔，不過該片讓人驚豔的動畫技術，橫掃奧斯卡等多項大獎，如今該動畫推出電影美術設定集，台灣中文版由尖端出版在7月發行，收錄超過600張圖片，不但重現原書的巨幅拉頁、近百公分的精采連續分鏡，還有特別申請的限定版「蜘蛛人VS綠惡魔」內封！

▲▼ 《蜘蛛人：新宇宙 電影美術設定集》（圖／尖端出版提供）
▲蜘蛛人的中心思想「任何人都可以戴上蜘蛛面罩，一旦戴上了面罩，你就擁有英雄之心。」（圖／尖端出版提供）

《蜘蛛人：新宇宙》裡有來自6個不同宇宙時空的6位蜘蛛人齊聚一堂，由30個國家共177位動畫師聯手打造，完美結合3D、2D、日漫與美漫畫風；而在電影美術設定集裡，完整解析多重宇宙概念的緣起，漫畫作者布萊恩‧邁克爾‧本迪斯提到，追溯蜘蛛人的起源要素，並沒有任何事物規定蜘蛛人必須是什麼樣子，於是有了蜘蛛人能不能「換人作作看」的大膽想法。

請繼續往下閱讀...

就在史丹‧李與史蒂夫‧迪特科共同創造出蜘蛛人50年後，「新蜘蛛人——邁爾斯」終於在《終極蜘蛛人》系列漫畫中首次登場，他是個聰明又帶點宅氣的男孩，一身黑皮膚和黑捲髮，父親是非裔美國人，母親是波多黎各裔，這種設定給漫威宇宙帶來一股「多元化」的新氣象，也呼應蜘蛛人的中心思想「任何人都可以戴上蜘蛛面罩，一旦戴上了面罩，你就擁有英雄之心和英雄之魂。」

▲▼ 《蜘蛛人：新宇宙 電影美術設定集》（圖／尖端出版提供）
▲《蜘蛛人：新宇宙》裡有6為不同時空的蜘蛛人，其中主角一位是黑皮膚、捲髮的邁爾斯。（圖／尖端出版提供）

除了多重宇宙設定讓人開眼界外，《蜘蛛人‧新宇宙》在「還原漫畫本質」上所下的功夫也引起影迷絕讚，在《蜘蛛人：新宇宙 電影美術設定集》裡也對該部分有詳盡的說明。製片米勒提到電影有些片段，是把整幅畫面打碎成一格格畫面，像漫畫那樣。「快速閃幀能營造出不尋常的構圖，而且整部電影穿插著奇特的音效和風格特殊的視覺效果。有些場面讓你覺得你正透過主角的眼睛來觀看這部電影，你離邊線不到100公尺。畫面精采刺激，拍攝方式讓觀眾得以透過全新視覺來觀賞整個動作流程。」製作設計師湯普森則說他想避免使用任何光滑材質「因為這種質感會消除手繪的感覺」，足見整個團隊在技術上的用心與執著。

▲▼ 《蜘蛛人：新宇宙 電影美術設定集》（圖／尖端出版提供）

《蜘蛛人：新宇宙 電影美術設定集》收錄超過600張精美圖片，包含草圖、關鍵影格、背後團隊的創作過程，有許多寶貴的資訊，不僅讓影迷大飽好奇心，也可讓準備進入產業的「準動畫師」們滿載而歸，例如究竟要如何用動畫呈現「漫畫風」、如何讓不同畫風的6位蜘蛛人「無違和同框」呈現？還有邁爾斯和廢柴版彼得帕克初見面時，被火車拖曳的十幾條街道，也真有十餘款設計！ 

▲▼ 《蜘蛛人：新宇宙 電影美術設定集》（圖／尖端出版提供）
▲美術設定集重現原書的巨幅拉頁、近百公分的精采連續分鏡。

另外這6位蜘蛛人的初始設定、劇照都收錄得十分齊全，還有不少動畫秘辛等讀者來挖掘，比方主角邁爾斯的叔叔亞倫居然是「低階版鋼鐵人」、黑幫頭目金霸王居然有5.5公尺高。

電影設定集在國外出版後受到好評，而台灣的中文版由尖端出版在7月發行，全書比照國外原書裝幀規格，更另外申請限定版「蜘蛛人VS綠惡魔」內封面，首刷也送6位蜘蛛人的人設卡組。

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關鍵字：蜘蛛人,新宇宙,尖端出版

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