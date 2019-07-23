逼下跪喊「爸爸我錯了」...女孩遭賞3巴掌落淚　施暴者：給我笑一下

▲季女遭幾名女子霸凌，被逼下跪。（圖／翻攝自《荔枝視頻》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸社交社團「江蘇宜興本地人」近日流傳出一段51秒的施暴影片，一名身穿紫色上衣的季姓女孩遭幾名女子施暴，不僅被賞了幾下巴掌，還被要求下跪大喊「爸爸我錯了」。影片曝光後，立刻引起許多網友撻伐，事後警方也找到該名受害女孩，具體原因目前仍在調查中。

據《荔枝視頻》報導，當時幾名女子一邊錄影，一邊要求季女下跪，並且大聲喝斥，「抬頭，說爸爸我錯了！」接著，又說，「看著我說，什麼爸爸？大聲點我聽不見！」不僅如此，這幾名施暴者甚至賞了季女3巴掌並怒喊，「別哭，哭什麼，錯在哪了？」

▲季女當場被賞巴掌。

被施暴的季女當下手足無措，只能依照對方的要求照做，過程中被打到頻頻哽咽落淚，且頭髮十分凌亂。事後，幾名施暴者甚至不斷語帶嘲諷地說，「給我笑一下，不准哭，給我憋回去」、「臉紅啦，告訴爸媽我被人打了」、「等會買塊冰給她敷一下」、「要不要報警？報警他們也抓不到我」。

▲施暴者怒嗆，把眼淚給我憋回去。

對此，宜興市公安局表示，該案件警方已迅速介入調查，影片中的施暴者及受害人均為未成年，目前也找到了季姓妹妹，具體施暴原因仍在調查中。該段影片一曝光，網友紛紛怒斥，「不能放過霸凌者」、「這要是我的女兒被欺負成這樣，我必百倍還之」、「小小年紀怎麼會這麼狠毒」。