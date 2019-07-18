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18歲「自宮男孩」曝霸凌史！OO斷成4塊卻零哭喊：感覺剪刀自己在動

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大陸中心／綜合報導

江西上饒18歲的小張早前用剪刀，將生殖器被切成四塊，儘管已縫合，但無法確認是否還有生育能力。他在高中時期，因多次遭同學霸淩，被確診為思覺失調症，小張近日透露，高一在學校的時候，總覺得自己被欺負、嘲笑，至於為何會自宮，他則說，「我也不知道怎麼回事，很亂，感覺剪刀自己在動。」

小張姑姑表示，小張在高中軍訓課受到同學霸淩，被確診思覺失調症後，之後被迫離校輟學，在家服藥進行治療，但因為父母年齡較大，很少與小張溝通；小張之前曾有用手打玻璃行為，病情嚴重時有住院治療，而在事發當天，小張直到上救護車前，「完全沒有因疼痛發出任何叫聲。」

▲8名醫生對小張進行長達12個小時的手術，共縫合28條血管、輸血3升。（圖／翻攝自微信／上饒見聞）

遭校園霸淩

據《津雲新聞》報導，小張如今已經好轉，但面對記者採訪，他的回應斷斷續續，時而有些敘述，時而又表示記不太清。說到高一在學校發生的事情，小張有些激動的說，總覺得自己被欺負了，又不知道是誰，走到哪裡，都有人嘲笑他，說他被欺負了，笑他傻。

小張稱，高一開學半個多月的一天，他覺得自己晚上在宿舍被欺負了，「我就覺得那天我睡得特別沉，想醒也醒不過來，感覺有人把我褲子給脫了，有人欺負我，第二天看見內褲上有精液」，當時剛剛軍訓結束，宿舍是重新分配的，一個宿舍8個學生，他都不認識，甚至連名字都不知道。

▲▼ 江西18歲男生稱遭欺凌　將生殖器剪成4段　家人稱其精神病發作。（圖／津雲新聞）

▲如今仍在修養的小張。（圖／津雲新聞）

至於為何會自宮，小張則表示，「我也不知道怎麼回事，很亂，感覺剪刀自己在動。」其家人認為，小張的自宮或因精神病發作有關。

小張爸爸說，高一開學後沒多久，兒子就回了家，說有人欺負他，「我們去學校問，老師說沒這事，宿舍沒有監控，也沒有證據，幾個宿舍的同學也都說沒有事」，事後他報了警，也去學校詢問過，但因為沒有證據，此事便不了了之。

當記者致電小張曾就讀的清林中學，校務主任陳老師稱「不清楚小張的任何情況」，便掛斷了電話。至今小張的家人也無法確認小張是否被欺負了。

▲▼ 江西18歲男生稱遭欺凌　將生殖器剪成4段　家人稱其精神病發作。（圖／津雲新聞）

▲小張的房間內，沾染了血的床被清走，只剩下一個櫃子。（圖／津雲新聞）

一家人債台高築

據醫生介紹，小張將自己的生殖器剪成4段，病例屬全國罕見，雖然他已脫離生命危險，但只能靠尿管引流尿液，後續還需要接續治療恢復排尿等功能，條件允許的話可考慮實施再造手術，但是否能保留生育能力還無法判斷。

據報導，小張的母親一個人留在家中，由於身患肺癌晚期，她無法到醫院照顧兒子，自己則長期住不起醫院，只能靠藥物治療，一個月吃藥就要4000多元人民幣。

小張的家庭屬於低保戶，靠著幾畝田地以及張父在建築工地打工為生，如今小張住院治療已花費逾18萬元人民幣，這些錢全部是從親戚朋友處借來，一家人已債台高築。

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關鍵字：自宮,思覺失調,江西,霸凌,切斷生殖器

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