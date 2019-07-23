「透氣戰鬥衫」正式公開　國防部：持續做滾動式修正

▲國防部於例行記者會上展示「透氣戰鬥衫」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部日前為防範輕颱「丹娜絲」所導引的熱帶低氣壓，已先行發放6千件「透氣戰鬥衫」予各作戰區的救災官兵。國防部23日於例行記者會上正式公開，國防部後次室後勤整備處長耿廣義表示，後續將搜集各蒐集官兵穿著上之意見作為研改的參據，看看是否在色調或材質上需要改進，不斷地做滾動式的修正精進品質。

因應輕颱「丹娜絲」所導引的熱帶低氣壓，陸軍機步333旅18日派遣官兵於屏東縣林邊鄉公所進行災防整備作業，日前行政院長蘇貞昌曾指示國防部研發的新式「救災裝」也首度亮相。國防部23日於例行記者會上安排3位333旅官兵身著透氣戰鬥衫，正式向外界介紹新式救災裝。

▲國防部於例行記者會上展示「透氣戰鬥衫」。（圖／記者林銘翰攝）



耿廣義表示，依照採購作業與服裝製程，國防部首批已籌獲6千件分配到各作戰區統一存管利用，配合日前丹娜絲颱風災防整備的時機，撥發給執行預置兵力與救災復原官兵試穿驗證。耿廣義說，後續還會繼續蒐集官兵穿著上的意見作為研改的參據，看看是否在色調或材質有需要精進的部分，會不斷的做滾動式修正精進品質。

耿廣義指出，目前救災裝並沒有階級識別，目前正在跟人事室研擬當中，會納入改進意見當中，「未來各位都可以看得的」。

國防部發言人史順文表示，透氣戰鬥衫還有很多需要了解跟調整的地方，未來應該可以做得更好。他強調，官兵平時能救災、戰時能打仗，平時救災任務上只要是對官兵好的，不管是什麼情況大家都樂觀其成。

史順文說，透氣戰鬥衫是基於官兵在投入災防時的救災兵力，或是在災害發生後投入實際救援工作的需要，這些安排與規劃對官兵來說都是好事，希望國人都能夠支持。

▼國防部於例行記者會上展示「透氣戰鬥衫」。（圖／記者林銘翰攝）

