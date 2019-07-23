基進黨指國軍保險恐釀個資外洩　國防部：沒有資安疑慮

▲國防部發言人史順文。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

「台灣基進」23日上午召開記者會，指出我國國軍的團體意外險，竟全數由「旺旺友聯產險」承攬，質疑恐有個資洩漏中國大陸疑慮。對此，國防部發言人史順文表示，旺旺友聯產險是經濟部核准的公司，完全符合資格，沒有陸資疑慮。

台灣基進23日上午召開記者會，指出我國國軍的團體意外險，上至總統府軍職人員，下至一般國軍役男，近10年竟全數由「旺旺友聯產險」承攬，表示此狀況讓台灣國安面臨紅色風險，恐讓國安「未戰先亡」，要求國防部盡速出面說明。

對此，史順文表示，旺旺友聯產險是經濟部核准的公司，完全符合資格，也沒有陸資疑慮。

史順文也說，國軍保險是屬於團體保險，僅有提供人數部分，沒有提供個資，而且也簽訂了保密條約，僅在出險時才需要附上一些基本資料，並沒有資安疑慮。

國防部23日中午也發布新聞稿表示，國軍團體意外保險為依照「政府採購法」辦理公開招標，經查承保公司為經濟部合法登記廠商，並非屬經濟部投資審議委員會公告之陸資來臺投資事業名錄廠商，且本案契約已明確律定排除陸資廠商參標，並要求完成保密切結，符合決標廠商資格。

國防部強調，國軍團體意外保險依官兵總人數辦理加保，投保名冊並未交付承保公司存查，亦未提供官兵個資；保險理賠則採個案方式辦理，僅於意外出險始提供資料申辦；另外，承保公司亦受金融監督及《個人資料保護法》規範，故無國軍官兵個資外洩情事。