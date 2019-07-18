國軍救災裝首度亮相！6千件「透氣戰鬥衫」已發官兵

▲國軍救災裝首度亮相。（圖／取自軍聞社）



記者林銘翰／台北報導

為防範輕颱「丹娜絲」所導引的熱帶低氣壓，陸軍機步333旅18日派遣官兵於屏東縣林邊鄉公所進行災防整備作業，日前行政院長蘇貞昌曾指示國防部研發的新式「救災裝」，也終於首度亮相。

蘇貞昌日前指示國防部，應研製救災專用服裝，國防部長嚴德發今年5月16日在立法院外交及國防委員會表示，全案正徵詢官兵意見中，預計5月底完成，最快6月下旬就能將新裝發放給官兵。

▲國軍救災裝首度亮相。（圖／取自軍聞社）



根據《軍聞社》報導，為防範「丹娜絲颱風」所導引的熱帶低氣壓，可能對南部地區造成豪雨災情，陸軍機步333旅18日派遣官兵，仍然在屏東林邊鄉公所進行災防整備作業。過程中，官兵身著新撥補的「透氣戰鬥衫」，具有快速散熱及排汗等功能，讓未來在執行防、救災任務時，更能事半功倍。

國防部發言人史順文表示，由軍備局所研製的救災服裝，正式名稱為「透氣戰鬥衫」，具有散熱、排汗、抗UV、舒適性等功能，目前已發放共6000件給各作戰區的救災官兵。

▲國軍救災裝首度亮相。（圖／取自軍聞社）

此外，國防部也表示，為了防範未然，國軍預置兵力與進駐車輛、機具，仍然維持現地待命，以「最壞的打算、最好的準備」守護民眾生命財產安全。

國防部指出，包括海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車，已預置於林口下湖西營區(2輛)、蘇澳中正基地(2輛)、嘉義水上機場(2輛)、臺南官田營區(2輛)及屏東防訓中心(4輛)等5處，目前仍在進駐區域待命。

國防部強調，各作戰區1千餘人預置兵力亦保持高度警戒，密切與地方政府連絡，隨時掌握颱風後續發展及各地降雨情勢，絲毫不敢掉以輕心，以完善災防準備，善盡國軍保國衛民職責。

▼國軍救災裝首度亮相。（圖／取自軍聞社）

