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國民黨徵召政治素人莊子富　挑戰台中現任綠委何欣純

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▲國民黨徵召政治素人莊子富參選立委。（圖／莊子富提供）

▲▼國民黨徵召政治素人莊子富參選立委。（圖／莊子富臉書）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨台中市各選區立委人選日漸明朗，台中市黨部23日表示將徵召台中廣播總經理莊子富參選第7選區（大里、太平），現任者是民進黨2屆立委何欣純，莊子富說，他有信心拿回屯區這一席，何欣純則說，不管是誰來選，都會努力打贏選戰。

▲國民黨徵召政治素人莊子富參選立委。（圖／莊子富臉書）

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，各界對於立委人選遲未確定，都非常焦急，他也積極奔走，協調各方，屯區原本有意願參選者有市議員李麗華，及台中廣播總經理莊子富，李在地方深耕多年，基礎雄厚，團隊幹部主張不經初選，如果獲得徵召，就會全力作戰。

後來透過鎮瀾宮董事長顏清標、李麗華團隊蔡文華總幹事及地方人士的協調下，取得共識，蔡文華表示，李麗華不希望因初選造成黨內分裂，破壞和諧，因此同意由中生代莊子富，代表出征，顏文正感謝李麗華顧全大局，提攜後輩。

莊子富表示，他很感謝黨部提攜後進及屯區議員的支持，給他一次服務的機會，他有信心會拿回屯區這一席，讓民進黨下架。

有過3屆議員、2屆立委的何欣純，基層實力雄厚，她說，尊重國民黨提名人選，不管是誰來選，最重要的是，她都會努力打拚，贏得勝選。

台中市有8個立委選區，國民黨目前已提名人選是第2選區顏寬恒（沙鹿、龍井、大肚、烏日和霧峰），第4選區黃馨慧（西屯、南屯），第5選區沈智慧（北屯、北區），第6選區李中（東區、南區、中區、西區），第8選區江啟臣（豐原、石岡、東勢、新社、和平）。

黨部表示，中央黨部徵召前立委張顯耀空降參選第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），挑戰民進黨籍蔡其昌，應該是定案，至於楊瓊瓔是否會捲土重來，參選第3選區（潭子、大雅、神岡、后里），據了解，楊還在和幹部協商。

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