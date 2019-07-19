全球債務飆至246兆美元　陸高達40兆佔GDP比例303%

▲北京人民大會堂。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球經濟放緩，債務問題再度浮出水面。據國際金融協會（IIF）最新資料顯示，至今年首季時全球債務水準達到246兆（美元，下同），按季增加3兆，只略低於去年首季創下的248兆。其中，大陸的總債務已達40兆，佔GDP的303%，佔全球總債務的15%。

受經濟放緩影響，全球債務佔全球經濟生產總值（GDP）比例增至320%，各類債務中以企業債最高，非金融機構企業債佔GDP達91%，其次為政府債務，佔GDP比例達到87%，金融機構債佔比為81%，家庭債務佔比為60%。IIF指出，隨著全球各大央行採取低利率政策，間接鼓勵各國承擔新債務，未來風險為央行更難加息。

▲紐約天際線經典地標克萊斯勒大廈（Chrysler Building）。（圖／路透）

新興經濟債務方面，截至3月底，30個主要新興經濟體債務佔GDP比例為216.4%，按年升4個百分點，債務總額已達到69.1兆。其中，大陸的總債務已達40兆，佔GDP的303%，佔全球總債務的15%。美國的總債務則升至69兆，達歷史新高，但債務增速與經濟增速步伐一致。芬蘭﹑加拿大及日本債務增長速度較快。

《彭博》指出面對美國發起貿易戰，及人口老化等負面因素，促使中國經濟第二季增長速度放緩至歷史以來最慢，為應對經濟放緩，政府一直試圖向私營部門提供貸款。IIF指出中國政府曾在打擊影子銀行上取得一定成果，可是其他分類貸款抵銷了有關當局的努力。