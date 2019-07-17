讓大地呼吸！「綠色墓地走廊」緩土地壓力　墓地變「神聖的森林」

▲John Ashton提出「綠色墓地走廊」，將逝者埋葬到交通沿線兩側。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

為避免未來墓地過多，造成土地資源緊張，英國公共衛生顧問John Ashton提出「綠色墓地走廊」，將逝者埋葬到交通沿線兩側，在上面種植樹木，添加生物可分解的殯葬材料，並規劃未開發城鎮為綠色墓地，在城市擴張區域間保留一條自然走廊。此外，傳統葬禮平均花費2000英鎊（約台幣77000元），綠色墓地則約450到900英鎊（約台幣17500至35000元），提供現代人更多選擇。

John Ashton提出綠色墓地走廊規劃，利用鐵路、公路和人行道，將逝者埋葬到閒置土地，上面用種植樹木取代墓碑，透過添加可進行生物分解的有機材料，例如：美國試用的稻草和木屑，促進自然分解循環的過程，緩解土地壓力。

John Ashton：「當我們在道路兩側旁規劃墓地時，可以在外圍區域製作一條野生動物的綠色走廊。」他指出，現在該重新探討人類殯葬習俗的公共衛生，並把它和「為後代子孫留下一個適合生活的地球」理念聯繫起來。

▲ 選擇綠葬能種出大片樹木。（圖／示意圖，林務局提供）

John Ashton提出，可把未開發的小鎮重新規劃成生態友善的墓地，有助於城鎮對外發展的區域間，保留一條自然走廊。「在主要的路上應該要有一個緩衝區」對於緩衝區的選擇，「某些地區，農業用地正受到城鎮向外發展的威脅，可被指定作為綠色墓地，特别是靠近城鎮的地方。」

John Ashton 說「在英格蘭和威爾斯，每年有50到60萬人死亡，假使每個人都選擇綠葬，雖然不一定會發生，但如果每個人都這樣做，相當於每年種了50萬棵樹。」