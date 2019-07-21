「花蓮好事集」成立實體店舖　提供友善小農自產自銷平台

▲花蓮縣長徐榛蔚到場以行動支持在地小農優質農特產品，以及藝術家手作的特色工藝品，並與在地小農及文創工作者互相交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮好事集協會成立實體店鋪，21日舉行「花蓮好事集」開幕茶會，縣長徐榛蔚到場以行動支持在地小農展售的優質農特產品，以及藝術家手作的特色工藝品，並與在地小農及文創工作者互相交流並祝福店面生意昌隆，「好人多的地方，總有好事會發生。」

典雅的店鋪內展售琳瑯滿目的花蓮在地農特產品，包含嚴選有機咖啡、鮮果茶、中藥草與山苦瓜等茶包、新鮮蔬果及果乾、洛神花茶、紅肉李發酵酒、餅乾甜點等，以及工藝品木作商品、質感婚禮小物、手鍊、髮夾、沐浴皂、皮件製品、染藝方巾等，讓消費者感受到農友及藝術家對有機的堅持，以及手作的幸福溫度。

花蓮好事集2010年起由東華大學自然資源與環境系蔡建福老師號召一群花蓮在地熱愛土地、以有機與友善農法善待土地的小農們，並在2015年成立花蓮縣花蓮好事集協會，以往都是在鐵道二館園區內，每週六上午舉行市集活動，但近年因消費者生活模式改變，光靠禮拜六市集販售模式及推廣仍有不足，在水土保持局花蓮分局等單位計劃幫助下，於今年成立第一間實體店鋪，匯集花蓮在地小農及堅持手作的創作者，建立與消費者的實體供貨平台。

花蓮好事集實體店鋪是一個提供給花蓮在地小農的自產自銷平台，堅持有機農法及友善耕作的農作物，以及花蓮在地文創作品的產品展售平台，嚴格控制農產品的小農生產履歷，並且不定期自主抽驗農產品是否有農藥殘留，提供給消費者安全食用的農產品。

▲徐榛蔚與現場小農及文創工作者合影。

實體店鋪除了販售文創品及農產品，也接受文創跟小農的產品客製化禮盒，提供多元的選擇，可以在店內選擇自己喜歡的商品，讓實體店鋪提供意見做自己客製化獨一無二的作品，並提供相關的農場體驗課程、假日廚房等活動體驗，可以消費者需求客製化活動，提供多變自由搭配的選擇。

花蓮好事集店面位於花蓮市富強路40號，營業時間為週一至週五上午9點至下午5點30分。詳https://reurl.cc/4xdp3

花蓮好事集則固定每週六在鐵道二館（花蓮市福建街460號）上午9點至中午12點，週日固定休息，倘有DIY活動會在週日舉辦。