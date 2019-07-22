嘉義市警局長交接　張樹德接任林水順

▲ 嘉義市警察局長交接。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局22日上午9時於5樓禮堂，舉行卸、新任局長交接典禮，市長黃敏惠親自蒞臨主持，內政部警政署副署長蔡蒼柏監交，嘉義市多位民代及各界賢達出席與會。

▲ 嘉義市警察局長交接典禮，市長黃敏惠及地方民代仕紳出席觀禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

卸任局長林水順臺灣省屏東縣人，中央警察大學47期戶政系、政治大學人文社會科學研究所碩士畢業，服務期間工作表現優異，績效卓著，並與各級地方首長、民代互動良好。

新任局長張樹德是高雄市人，中央警察大學48期刑事警察學系畢業、中正大學戰略與國際關係研究所碩士，曾任警察局刑事警察隊隊長、督察長、彰化縣警察局副局長、臺南市政府警察局分局長、內政部警政署保安警察第二總隊主任秘書、副總隊長及內政部警政署保安組組長等重要職務，工作主動積極，亟富行政及刑事資歷。

黃敏惠讚許林水順在嘉義市服務期間種種優異的表現外，並對其能榮膺新職，表達誠摯的祝福與恭賀之意，也期盼新任張樹德能在既有堅實的基礎上，領導全體警察同仁全力投身嘉義市治安維護工作，確保民眾生命、財產安全。

內政部警政署副署長蔡蒼柏表示，卸、新任局長能力深受各級長官的肯定，職務歷練也相當豐富，更對於渠等能榮陞新職，表達誠摯的祝賀之意，並提醒各級幹部及同仁應恪遵風紀要求、維護勤務紀律，另服勤應確保執勤人員、當事人及案件安全，將民眾的小事，視為警察之大事，服務民眾。