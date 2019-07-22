省過路費！不走高速公路「2.5hr車程」秒x2　他一路憋尿怒告旅行社...結局曝

▲旅行社為了節省過路費，讓石男的旅遊品質下降，他進而怒告。（圖／pakutaso，示意圖）

記者戴若涵／台北報導

一名石姓男子2018年8月跟團參加大陸江西8日遊，事後他怒告旅行社，表示其中一段從龍虎山到婺源的車程，旅行社稱只要2.5小時，但實際上卻要花5小時，因為旅行社為了節省高速公路過路費，選擇走平面道路，害他路途中都不敢喝水又憋尿。法院審理後判旅行社應賠石男1731元。可上訴。

根據判決書，石男認為，旅行社用誇大不實的宣傳，欺騙他自龍虎山到婺源僅需要車程2.5小時，但實際上需花費5小時，此由Google Map可以立刻瀏覽公里數以及所需的時間，如果旅行社據實告知需長途乘坐遊覽車，他就不會參加這趟旅行。

除此之外，石男指出，在第4天的行程中，清晨5時30分就要從上清灣大酒店起床，7時就要出發，到中午12點才抵達江西婺源，路程長達5個小時，車程中也沒有停車休息時間讓他上廁所，害得他一路上不敢喝水也不敢上廁所。他認為，路程會耗費這麼久的時間，全因旅行社想節省過路費，大陸司機都規避行駛高速公路，才會開了5個小時之久。

旅行社辯稱，對於龍虎山到婺源會以實際當天的車況去衡量，距離為233公里，走高速公路時間為2小時46分，且中間有停車休息上廁所，提出的Google Map地圖可以證明，可能因為路況問題會超過時間，不確定當時遊覽車是否有走高速公路，但石男說的5個小時都沒有停車休息，應該不可能。

法官檢視各項事證後認為，旅行社為節省成本不依約走高速公路，不僅造成石男多搭2個多小時的車，浪費時間，且當日有諸多行程，石男太早起床，搭車消耗相當體力的狀況下，影響旅遊品質，判旅行社應該付1/8的團費作為石男的精神損害賠償，金額為1731元，全案仍可上訴。

【更多新聞】

打翻飼料+抓人！領養男布條綑綁2幼貓 爆怒「高舉重摔x10」...牠死狀悽慘



來台工作遭甩巴掌逼洗OO！她月曆寫下「屈辱記憶」...崩潰哭：沒人願意幫我



影／牧草粉碎機恐怖奪命！可辨部位僅剩「11塊」...高大成：痛苦指數直逼最高級