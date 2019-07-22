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假髮實在太突兀　男子走私503克古柯鹼秒被抓

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▲ 男子異想天開，將毒品藏在假髮底下。（圖／翻攝自西班牙國家警察局Spanish National Police）

實習記者羅明輝／綜合報導

一名哥倫比亞籍男子最近搭乘飛機前往西班牙巴塞隆納（Barcelona），才一下飛機，他就因為髮型實在太突兀，馬上被發覺不尋常的機場員警攔了下來。經過進一步檢查後，員警這才發現，原來男子為了走私毒品，竟然突發奇想，將毒品藏在「假髮底下」頂著到處趴趴走。

根據《衛報》報導，當飛機抵達西班牙普拉特機場（Barcelona-El Prat airport ）後，機場員警留意到入境的乘客中，有一名男子的頭髮特別詭異，頭型和髮際線完全不合，一看就知道是戴了一頂假髮，而且這頂假髮的高度特別高，感覺像是裡頭墊了什麼東西般，讓他們覺得相當不對勁，於是立刻上前將他攔下，並要求他摘下假髮。

男子驚慌失措的摘下假髮後，員警發現他的頭上竟然黏著一大團黑色東西，原來是503克的古柯鹼，總價值高達2萬7000英鎊（約新台幣105萬元），將他逮捕歸案。警方發言人感嘆，「現在的毒販為了逃避控管，真的是什麼樣的方式都做得出來。」


▲ 巴塞隆納機場去年查獲超過100公斤的古柯鹼 。（圖／翻攝自維基百科）

其實在過去，也有一名哥倫比亞籍男子於腹部綁上一綑毒品企圖走私，當機場員警查獲時，他還透露自己已經吞下了35包裝有毒品的保險套；另一名在馬德里機場被逮捕的婦人，在自己的假髮「縫上」了900克的古柯鹼；還有一名女子則是將毒品藏入胸部的矽膠填充物中，試圖躲過員警查驗。

據了解，光是在去(2018)年，西班牙警方就在巴塞隆納機場查獲了超過100公斤的古柯鹼，在今年6月，警方在英國和西班牙也查獲了超過一噸的古柯鹼，共逮捕了16人。

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關鍵字：古柯鹼,假髮,巴塞隆納,西班牙

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