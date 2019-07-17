詭異意外！慶典煙火失控射入口中...下秒婦人「嘴巴爆炸」當場慘死

▲西班牙比索德爾馬爾克斯鎮（Viso del Marques）。（圖／翻攝自Google Map）



國際中心／綜合報導

西班牙的比索德爾馬爾克斯鎮（Viso del Marques）於上周六（13日）發生一起罕見意外。一名56歲婦人在當地一場傳統慶典中，不幸遭煙火射進嘴裡後爆炸，當場慘死，該慶典也因此被迫臨時中斷。

據西班牙媒體CMM Media報導，事件發生於當地時間晚上8點30分時，當時比索德爾馬爾克斯鎮上的聖母升天教堂（Our Lady of Assumption Church）外正在舉辦著名的西班牙節慶「聖克里斯多福節」（San Christobal），許多民眾前往慶祝，並聚集施放煙火。

▲失控煙火在婦人口中爆炸。（圖／翻攝自CMMedia）



當時突然出現一發失控射偏的煙火，它先是衝向地面，然後直直射入坐在教堂前的56歲婦人口中，煙火隨即在嘴裡爆炸，婦人也當場倒地。雖然急救人員獲報後立刻趕到現場搶救，但該婦人早已無生命跡象，當場死亡。

警方事後到現場蒐證，證實該煙火是由一名51歲男子所施放，警方目前已因「業務過失致死罪」將其逮捕。而比索德爾馬爾克斯市議會也替該婦人進行為期2天的哀悼，並宣布所有慶典活動都暫停。據悉，該婦女身分到現在仍未公開，但有消息指出她是當地望族成員。

▲當局替婦人舉行2天致哀，民眾獻花致意。（圖／翻攝自CMMedia）