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「香奈兒」雙頭唇萃8色一次試！紅茶拿鐵超顯白　顏色持久度UP～

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香奈兒的唇萃真的超美，這次竟然出現雙頭的超炫耀持色唇萃，兩端刷頭讓整支唇萃變得好高級，一端是顯色的唇萃，另一端是透明的護色精華，全新8色，從百搭好駕馭的玫瑰色，到充滿粉紅泡泡的粉嫩色都有，馬上來看看試色吧！

香奈兒夏妝

▲▼ 小香再出招！香奈兒雙頭唇萃#玫瑰拿鐵色美翻，口紅雨衣讓唇彩不掉色（圖／bella儂儂提供）

香奈兒在今年的夏妝，用裸光的方式來呈現，底妝的部分盡量讓膚質接近自然，將原本的膚質更加提升，呈現出和陽光互相呼應的感覺。而在唇彩上，用飽和色彩和水光的唇萃，展現夏天活撥俏皮的雙唇，更是利用透明的護色精華，讓雙唇保濕，唇彩不掉色！

香奈兒超炫耀持色唇萃

▲▼ 小香再出招！香奈兒雙頭唇萃#玫瑰拿鐵色美翻，口紅雨衣讓唇彩不掉色（圖／bella儂儂提供）

香奈兒超炫耀持色唇萃， 4.5ml＋3.5ml，NT$1,280。

香奈兒超炫耀持色唇萃在國外成功收服女孩們的心，如今在亞洲也買的到啦！總共推出8支新色，專門給在找尋高效液態唇釉的女孩們而生，晶亮光澤讓你的唇嘟嘟翹翹的，色彩也是屬於比較飽和，這次的持色唇萃因為有添加護唇精華，可以讓顏色長效持久不沾染。外殼上，搭配經典「弧線方形」包裝，絕美迷人。

8款飽和顏色美翻

▲▼ 小香再出招！香奈兒雙頭唇萃#玫瑰拿鐵色美翻，口紅雨衣讓唇彩不掉色（圖／bella儂儂提供）

（左圖主打色由上至下：＃49 紅茶拿鐵、＃126 蘋果茶、＃57 焦糖奶茶、＃40 玫瑰拿鐵）

全新的8色質地水潤，薄擦唇色非常自然，厚擦也可以畫出性感的飽和唇，每一款色號都是用可愛的少女系飲料命名，像是主打色＃40 玫瑰拿鐵、＃57 焦糖奶茶、＃126 蘋果茶，光是在夏天聽到這些飲料就覺得可口美味，想想看玫瑰拿鐵的唇是不是讓人有更多幻想呢？

持色護唇精華

▲▼ 小香再出招！香奈兒雙頭唇萃#玫瑰拿鐵色美翻，口紅雨衣讓唇彩不掉色（圖／bella儂儂提供）

（左到右分別是：＃126 蘋果茶、＃124 玫瑰奶茶、＃59 水果茶、＃57 焦糖奶茶、＃54 蜜柚紅茶、＃49 紅茶拿鐵、＃47 伯爵紅茶、＃40 玫瑰拿鐵）

值得一提的是，這持色唇萃一端是飽和顯色的唇釉，另一端則是透明護色精華，膚觸舒適，閃耀亮眼。在上完唇彩，等唇萃比較乾的時候，再疊上另一端透明精華，不僅可以讓嘴唇更加3D立體，也牢牢的包住色彩，讓唇色不容易斑駁，好像穿上口紅雨衣般，不需要一直補擦，好貼心阿！

主打色推薦

▲▼ 小香再出招！香奈兒雙頭唇萃#玫瑰拿鐵色美翻，口紅雨衣讓唇彩不掉色（圖／bella儂儂提供）

（色號上至下排列：＃49 紅茶拿鐵、＃126 蘋果茶、＃57 焦糖奶茶、＃40 玫瑰拿鐵）

＃49 紅茶拿鐵：這絕對是個性女孩的最愛，有點像豬肝色，擦起來絕對是顯白阿！

＃126 蘋果茶：少女最愛蘋果茶，有點帶橘調與一點點螢光感，擦上展現青春活力。

＃57 焦糖奶茶：是一款帶粉的裸色，最適合溫柔小姐姐，讓嘴唇的顏色好像天生的一樣。

＃40 玫瑰拿鐵：百搭款就是玫瑰拿鐵啦！有點像乾燥玫瑰色，但顏色稍微飽和一點，擦起來更年輕。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：雙頭唇粹,香奈兒,CC,唇膏,唇釉,專櫃彩妝,Bella,儂儂

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