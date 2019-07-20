非法佔據房產法官上門查　他為護父「咬又抓」：我有愛滋

▲愛滋病示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

江蘇南京日前生法官在處理一件非法佔據房產案件時，遭到愛滋病患者抗拒並咬傷的事件，當時法官劉福清為了阻止現場發生的肢體衝突，遭到當事人的兒子咬傷，並聲稱自己患有愛滋病，最後當事人父子都遭到拘留並被逮捕，被咬傷的法官和同行人員經過檢查，並沒有罹患愛滋。

根據「雨花台區法院」微信公眾號，原告公司在南京市應天大街一處房產具有佔有、使用、收益的權利，但該房產現卻被被告公司非法佔據，案件承辦法官劉福清於是在6月17日率隊來到現場處理，期間原告公司的律師與在場的利害關係人宋成發生爭執，隨後宋成突然毆打律師，劉福清立即與法警上前將宋成制服。

▲事發現場。（圖／翻攝自「雨花台區法院」微信公眾號）

宋成之子宋雨見其父親被執行人員控制，為幫助其父親擺脫，抓起劉福清的手臂狠咬一口，並抓傷另一名同行人員，還當場揚言自己是艾滋病患者，最後在眾人合力下，將這對父子帶回，經過調查，宋雨於2016年10月被診斷為HIV病毒攜帶者，並長期接受相關治療。

觀察者網19日報導，法院事後依法對二人做出司法拘留15日的處罰，江蘇省南京市檢察院宣傳部門指出，目前咬人者已被批準逮捕。