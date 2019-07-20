驚悚畫面曝！轎車疑誤判燈號左轉...「碰」機車高速直撞！　騎士頭部噴血亡

記者邱中岳、陳韻如／綜合報導

台北市大安區20日清晨發生一起嚴重車禍，一輛黑色轎車疑似看錯號誌燈號，從基隆路要左轉敦化南路時，遭到對向一輛機車高速衝撞，騎士當場倒地，頭部大量失血，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

▲轎車駕駛疑誤判燈號左轉，遭到右方機車毫無減速直接撞上，騎士頭部大量失血送醫不治。（圖／記者趙永博攝）

警方調查，杜姓駕駛事發當時正在前往上班的途中，行經基隆路二段要轉向敦化南路時，疑似號誌燈問題，造成駕駛誤判燈號，踩了油門緩慢駛向機車道，但就在這時，右方一輛機車突然高速衝過來，「碰」的一聲，騎士當場倒地，駕駛嚇傻，趕緊下車查看並報警。

▲轎車駕駛疑誤判燈號左轉，遭到右方機車毫無減速直接撞上，騎士頭部大量失血送醫不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方趕到現場後，發現現場一片狼藉，而陳姓騎士頭部大量出血，且失去呼吸心跳，緊急將他送往台北醫學大學附設醫院搶救，但清晨7時許，陳姓騎士仍因傷重宣告不治。

▲機車高速撞上轎車後，機車車殼碎裂，噴濺一地。（圖／記者邱中岳翻攝）

目前警方也正積極調閱該路口監視器影像，要釐清事故雙方駕駛，是否有違規的情形。2個月前，同樣在這個路口，也曾發生一起嚴重的死亡事故，當時是因為下高架道路的轎車，沒有注意到前方轉彎路口的號誌燈號，闖越了紅燈路口，因此撞上綠燈直行的機車，52歲的梁姓機車騎士，最後也因為傷重而不治身亡。

▲▼北市基隆路與敦化南路路口，20日清晨發生一起嚴重的汽機車事故。（圖／記者趙永博攝）

轄區警方因此呼籲駕駛人，該路段為車禍事故頻繁路口，在行經該路口時，除了應該要注意號誌燈號外，還要確認是否有兩側來車及行人，才能避免發生嚴重的事故意外。

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