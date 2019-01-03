巴西總統兌現選前承諾放寬雨林管制　原民團體：暴力衝突將加劇

▲▼巴西原民團體抗議將土地劃分權歸回農業部。（圖／路透，下同）



國際中心／綜合報導

有「巴西川普」極右派政治領袖博爾索納羅（Jair Bolsonaro）上任首日立刻頒布行政命令，將亞馬遜雨林保護區土地的劃分權監管權，由原民部轉移到農業部，而農業部受到許多企業團體控制。此舉引起原住民強烈不滿，他們表示，這會影響到原住民的保留區，而且這也代表著再次向農業利益讓步，雨林的砍伐量將再次提高。

這項命令是博爾索納羅上任以來第一道行政命令，他在競選期間就曾表示會在最快時間內，推動開放雨林開墾等投資案。原住民團體「巴西原住民發聲」（Apib）的執行協調專員圖沙（Dinaman Tuxa）痛批，「巴西原住民是環境的保護者與維護者，此命令若通過，將會造成雨林砍伐與暴力衝突加劇。」博爾索納羅的行政命令須在120天內經國會批准，否則將會失效，目前仍不清楚國會是否會支持此一命令。

博爾索納羅也在推特上表示，目前巴西有13%的土地被劃分為原住民保留區，區內的原住民長期與其他巴西人民隔離，並受到非整府組織操弄，這項命令只是要將全巴西人民整合在一起。博爾索納羅在元旦當天宣誓就職，他承諾將巴西從「這會主義和政治正確」當中解放出來，也曾暗示巴西將退出2015年的巴黎氣候變化協議。