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夏季水果上市滿足需求量！　陸農業部：水果價格已開始回穩

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▲▼水果,西瓜,份量,碗。（圖／翻攝自pixabay）

▲由於夏季水果產出，讓整體水果價慢慢下降回穩。（圖／翻攝自pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

由於去年主產區受到大範圍凍害影響，使得蘋果產量減少25%、水梨則減少20%，再加上進入4月份以來，天氣迅速變熱，水果需求量大增，進而讓價格居高不下。對此，大陸農業農村部發展規劃司司長魏百剛19日指出，隨著西瓜等夏季水果上市，價格已開始下降回穩。

大陸農業農村部19日舉行新聞發布會，並且報告上半年的農業農村經濟形勢。魏百剛表示，今年1月至5月，農產品進出口總額為6239.6億元（台幣約2.8兆），年增率增長10.6％；其中，農產品進口來源明顯變化，來自巴西、東盟等農產品進口保持較快增長，但對美國出口則明顯下降。

此外，魏百剛表示，面對錯綜複雜的國內外形勢，加上去年蘋果、水梨主產區受低溫凍害等影響，讓部分價格漲幅較大，但近期已慢慢回穩；此外，不僅農業生產形勢穩定，價格和品質也保持較高水平。

▲蘋果。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸前陣子水果價格上漲了3、4成以上。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸目前糧食供應充足、價格平穩；據數據顯示，6月份的小麥集貿市場價格為每公斤0.585元（台幣約2.64元），年增率下降2.5%；稻穀集貿市場價為每公斤0.7元（台幣約3.15元），年增率下降4.1%；玉米集貿市場價為每公斤0.51元（台幣約2.3元），年增率上漲0.9%。

魏百剛提到，除了水果價格回穩、糧食供應充足之外，綠色優質農產品的供給量也明顯增加，綠色、有機和地理農產品標誌超過4萬個，農產品質量安全例行監測抽檢總體合格率達到97%以上。

魏百剛表示，今年上半年農業農村經濟形勢整體平穩，甚至有上升的現象，讓供給、物價、增信心發揮了重要的支撐作用，下一步將加快農村改革步伐，努力完成全年目標任務。

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關鍵字：水果,價格,農業農村部

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