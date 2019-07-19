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高雄路樹太茂密…在地人傻眼「第一次紅綠燈用找的」　網：颱風來會很危險

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▲▼高雄路樹太茂密…在地人傻眼「第一次紅綠燈用找的」　網：颱風來會很危險。（圖／翻攝自臉書「公民割草行動」）

▲網友說高雄住那麼久，第一次紅綠燈要用找的。（圖／翻攝自臉書「公民割草行動」）

記者張靖榕／綜合報導

高雄除了愛河變「巧克力星冰樂」、大排水溝雜草叢生宛如花圃，現在又有一名高雄市民爆料，本該清楚秀出號誌的紅綠燈，竟然被茂密生長的路樹完全遮擋住，「我高雄住這麼久，第一次紅綠燈是用找的。」貼文引來超過700名網友留言，「發大草」、「綠化很徹底的高雄」。

該名網友在臉書社團「公民割草行動」貼出照片，常常一條林蔭大道充滿綠意，卻綠得連紅綠燈都蓋住了，似乎是因為路樹許久未經政府單位修剪處理造成的現象，更可能因為難以辨別號誌，對用路人造成危險。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，「我高雄住這麼久第一次紅綠燈是用找的」，他也以標籤（tag）譏諷「高雄路平綠化專案」、「高雄市政亂七八糟」。網友看了紛紛回應，「這真的太扯了」、「錢都花在哪裏了」、「發大草」、「又是前朝種的樹」、「還要把葉子撥開才看得到」、「這叫綠色都市」、「最近有看到市區在修剪行道樹嗎？每年這個時候，不是都會修剪行道樹，避免颱風來襲的時候⋯」、「旗津也是，七月快到了，每天晚上下班，看了那些陰暗的樹木有點麻麻的。」

▲▼愛河被大量不明黏稠物覆蓋。（圖／翻攝臉書《只是堵藍》）

▲網友6月25日在臉書爆料，日漸變色的愛河被大量不明黏稠物覆蓋。（圖／翻攝臉書《只是堵藍》）

一名網友表示，這樣的情況用路人務必小心，「以往颱風季節來的時候，一定可以看到養工處和林務局的來鋸樹，因為颱風有可能折斷樹枝造成生命的損傷。苓雅區這邊的樹木也幾乎沒有整理，每個樹木的枝葉都非常的茂密，因此如果颱風天出門請小心，盡可能別出門。」

▼網友留言，這樣的高雄「綠化得很徹底」。（圖／翻攝自臉書「公民割草行動」）

▲▼高雄路樹太茂密…在地人傻眼「第一次紅綠燈用找的」　網：颱風來會很危險。（圖／翻攝自臉書「公民割草行動」）

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關鍵字：高雄,紅綠燈,路樹

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