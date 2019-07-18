高市長選舉「韓國瑜讓5萬票」　組頭還沒收錢就被抓…判3個月

▲2018年高雄市長選戰激烈廝殺，地下賭盤也蠢蠢欲動。（圖／資料照／攝影中心攝）



記者洪正達／高雄報導

2018年九合一大選中，高雄市長選舉由於陳其邁韓國瑜雙方火熱廝殺，地下賭盤也蠢蠢欲動，當時檢警就接獲左營區一間當鋪經營地下賭盤，共有三種結果供下注，分別是陳勝、韓勝及韓國瑜讓票5萬，高雄地院經審理後，依涉圖利聚眾賭博罪判處當鋪負責人張姓男子有期徒刑3個月，並易科罰金9萬元，不過當鋪並未收取下注金額，因此不予沒收，全案可再上訴。

檢方表示，張姓男子（30歲）經營當鋪，卻在去年10起擔任組頭開設選舉賭盤，以高雄市長選舉結果作為賭注，共有陳其邁贏、韓國瑜贏、韓國瑜讓票5萬，賠率從1比1至1比0.9不等，贏者賭金依賠率計算，輸者賭金則上繳給張男，除了現場下注外，還可使用LINE下注，從賭盤開設到被查獲前共有14人下注，總金額292萬元，高雄市刑大接獲情資後，在地檢署的指揮下，於九合一大選前3天前往當鋪搜索，當場扣押現金32萬9400元。

檢方訊問後，將張男依涉賭博罪起訴，其餘14名下注的賭客獲緩起訴，張男也承認有開設地下賭盤並擔任組頭，法官審理後，認為他犯行明確，並批評他批評他不思循正途賺取財物，竟還號召多人參加賭盤，有違社會善良秩序及風氣，依涉聚眾賭博罪判處張男3個月有期徒刑，不過檢警查扣32萬元現金，張男供稱是當舖的周轉金，選舉賭盤結果是投票後再結算，並未實際收取到賭金，法官認為這筆錢在無法證明賭客已交付賭金下，或是張男有獲利，宣告不予沒收。