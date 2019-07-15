LINE對話截圖「可換匿名圖案」！5步驟選內容範圍…聊天當事人都保密

▲LINE聊天訊息可以匿名截圖。（圖／《ETtoday新聞雲》記者攝、LINE官網）

科技中心／綜合報導

LINE於今年4月推出聊天畫面截圖功能，用戶就可直接在聊天室「長按」訊息，跳出「截圖」的選項，接著選取範圍截出對話內容，還可以選擇匿名處理，非常方便。過去的LINE匿名功能都是以數字編號如User 1、User 2區分用戶，如今LINE加上了月亮、燈泡、海豹等新圖案和代號，用戶甚至可以透過按「匿名處理」、「解除匿名」之間隨機切換圖案。

這項匿名功能無法使用在「回覆訊息」或「收回後的訊息」的用戶名稱上，因此，民眾如果要使用匿名截圖功能，必須要自行檢查對話中是否有私人的訊息內容及關鍵的名字；而在截圖後，可以直接儲存或者再用繪筆工具標註重點，讓用戶的截圖內容可以更加明確。

▲LINE「長截圖」功能正式啟用。（圖／LINE提供，點圖可以放大）

LINE「長截圖」步驟如下：

❶ 更新：iOS用戶要先更新到LINE 9.5.0（含）以上。

❷ 長按：在聊天室中長按其中一則訊息，就會跳出選單，按下「截圖」。

❸ 點選：輕點選取所有想要截圖的訊息。

❹ 編輯：可以編輯的項目包括匿名、筆刷塗鴉、畫框框、部分打馬賽克。

❺ 儲存或傳送：可選擇先儲存在手機相簿、或直接傳送到聊天室給朋友。