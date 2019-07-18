小資族首選！網路投保「個人傷害險」每天不到1元　還可抽禮券

▲小資族在網路投保可以享有優惠。（圖／pixabay）

財經中心／綜合報導

台灣的網路發展便捷，許多民眾上網購物消費，增添生活的樂趣和品質。有保險業者看中網路時代的便利性，日前率先成立綠能環保的「電動機車保險」，在網路上填寫資料就可以申請保險；此外，業者還針對小資族群提供更多實惠方案，例如傷害保險，平均每天不到1元就能擁有加倍的保障。

以兆豐保險為例，近期除了設立網路投保平台，針對不同的需求展示商品專區，包括寵物總合保險、汽車保險、機車保險、個人傷害保險、旅行平安保險、住宅火災保險。民眾可以根據所需，直接點選「投保按鈕」填寫資料，便可申請投保。

為了要照顧小資族，兆豐保險也推出實惠方案，讓預算有限的民眾可以獲得基本的保障。例如通勤族或社會新鮮人，就非常適合購買一年保費僅358元的個人傷害保險，平均每天不到1元，即可獲得高CP值的意外險，針對突發的意外事故尋求最好的保障。

面對暑假出遊旺季，兆豐保險也釋出「好康」回饋保戶，提供網路投保多重優惠，活動內容指出，即日起至9月19日止投保旅平險保費達800元以上或投保任一個人傷害保險商品，即可參加雙重抽獎，獎項包含每月抽出50名電子禮券200元，及2名3萬元郵政禮券。

▲兆豐保險網路投保專區。（圖／翻攝自兆豐保險）