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行政院拍板「農業保險專法」！　保險業者：全力配合、規劃商品給農漁民更多保障

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▲農夫，農業，農田，農人。（圖／pixabay）

▲行政院會通過「農業保險專法」，保障農損。（圖／pixabay，示意圖）

財經中心／綜合報導

極端氣候引起災害，造成每年平均高達123億元農業損失。行政院會18日為此拍板「農業保險法」草案，透過保險、現金補貼救助的雙軌制度，讓農民不再「看天吃飯」。對此，產險業者表示，將全力配合農委會的計畫項目與保險局的規則，保險商品的規劃也會視專法內容提供農漁民更多的保障。

事實上，農委會針對天災農業損失，早自2015年起試辦農業保險，截至今年6月底止已經試辦15個品項，包括梨子、芒果、釋迦、水稻、蓮霧、木瓜，以及養殖水產等農業保險，累計總投保件數2.9萬件，總投保金額60億元，總投保收入為2億8000萬元，而累計理賠件數907件、理賠金額已達8919萬元。

此次通過的「農業保險法」草案，重點如擴大保障範圍，保險事故不該只以天然災害為限，也可包括疫病或蟲害；建置雙軌保險人運作機制，根據產業的特性和政策需求，由保險業或經主管機關許可的農會、漁會擔任保險人。

台灣近20年來，平均每年約有123億元的農業天然災害損失，然而政府的現金救助平均僅31億元，覆蓋率並不足，因此專法在未來農損部分，也將採用保險、現金補貼救助的雙軌制度，政府最高補助50%保費。

此外，專法也必須成立財團法人農業保險基金管理危險分散機制，建立農業保險資料庫，以及培訓勘損人員及宣導、推廣等事宜，累積巨災準備金。農業保險將盡量貼近農民需求，保單也包括收入保障型、產量保障型、天氣參數指數型、設備實損實賠型等，也有禽流感撲殺保單。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，台灣天災頻率高，常導致嚴重的農業災損，該草案辦理農業保險相關措施的法源依據，透過建立完善的運作機制，全面推動農業保險，也協助業者分散經營風險，提高農民遭受天然災害及疫病、蟲害時的保障，讓農民收入可以安定，也提高農業的保障，穩定農村社會發展的目標。

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關鍵字：行政院,農業保險法,農業,保險

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