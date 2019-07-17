逾8成民眾沒有準備失智照護費用　平均每月至少5萬才夠用

▲根據「失智症病識感與準備度全台大調查」發現，高達85.59%受訪者擔心自己會罹患失智症。（圖／富邦人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

隨著全球失智時鐘不斷加快，平均每3秒就有1人罹患失智症。根據最新調查指出，8成2民眾尚未準備照護費用；失智家庭平均每月照護費用約5至6萬元，不過近7成5民眾認為每月只需花費5萬以下，可見實際與預想狀況有明顯落差。

富邦人壽與商周集團、世新大學民意調查研究中心攜手執行「失智症病識感與準備度全台大調查」，高達85.59%民眾擔心自己未來罹患失智症，也有8成民眾怕病會拖累家人、影響生計，不過仍有82%國人尚未準備照護費用。

台灣失智症協會副秘書長李會珍表示，失智症已嚴重影響家庭經濟安全，據台灣失智症協會資料顯示，失智家庭每月平均照護費用約5至6萬元；但在這次調查中，近75%受訪者認為每月只需花費5萬元以下就夠了，顯示民眾對失智症照護費用的估算與實際狀況有落差。

調查也發現，全台65歲以下的年輕型失智症患者已多達1.2萬人，而此次調查發現儘管有高達62%民眾聽過年輕型失智症，但仍有近4成受訪者認為失智症只會發生在65歲以上的長者，輕忽了年輕失智的風險。

失智症是國人應共同面對的社會議題，富邦人壽總經理陳俊伴表示，公司長期投入關懷失智，不僅號召全台3萬名同仁完成線上培訓成為失智守護天使，提升自己對失智症的病識感，也期盼能在關鍵時刻，對社會、對他人伸出援手。

此外，富邦人壽也積極推廣失智協尋手鍊予以失智家屬及時的照護資源，富邦人壽將持續整合資源與力量，展現企業正向影響力，支持失智家庭擁有一段不失意的照護歷程。

調查顯示，有超過3成的受訪者認為服用保健食品，如銀杏或椰子油能有效預防失智症，其中又以30歲世代不甚正確的認知程度最高、達到5成；不過，據世界衛生組織（WHO）資料指出，目前並沒有充分且足夠的研究結果，能支持該論點，也就是說「透過吃保健食品來預防或治療失智症」是不甚正確的觀念。