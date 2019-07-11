社群大頭貼曝人格特質　原來愛用貓狗照的屬於這種人…

▲用配件將臉部遮住的人屬於神經質型。（圖／取自免費圖庫Pexels）



國際中心／綜合報導

現代人對陌生人的第一印象多半是透過社群網站的大頭貼，它不僅能看出外表，更能透露出一個人的個性。美國賓州大學（University of Pennsylvania）的心理學家透過7種不同的大頭貼，整理出對應的5大人格特質，他們認為，這些照片不僅代表我們如何看待自己，也代表著希望他人如何看到自己。不過，專家也強調，要認識一個人千萬別透過照片先入為主，一定要親自相處才能了解一個人喔！

塞滿人的團體照

使用這類照片的人非外向型（Extraversion）莫屬，他們善於交際，大夥一起出去玩的團體照，絕對優先於孤獨的個人照，更喜歡使用色彩鮮艷的照片，想要在照片展現各種不同的情緒。

▲外向型人格超愛團體照。（圖／取自免費圖庫Pexels）



遮好遮滿照

神經質型（Neuroticism）的人不喜歡在社群網站上公開全臉，當他們放上自拍照時，照片中的臉都會用手或是眼鏡等配件遮好遮滿，這類人也相對比較沒有安全感，整體情緒也較消極，容易被負面情緒影響。

講求比例照

自律型（Conscientiousness）人格就連大頭照也要遵循社會規範，照片中的他們露出標準微笑，人的位置也在照片正中間，絕對不會出現歪七扭八的照片。不過他們也會隨著所處「潮流」的不同，適時調整自己的大頭照，避免與社會脫節。

朦朧美照

親和型（Agreeable）的人追求社會的和諧與合作，這也能從他們的大頭照看出端倪。這類型的人是5種人格中最溫順的一型，相較於鮮豔的顏色，他們會將大頭照調整為較柔和的顏色，通常也帶有點模糊感。

時尚尖端照

只有經驗開放型（Openness to Experience）人格能夠隨時走在時尚尖端，不喜歡過於普通的大頭照，他們的照片通常較為中性，甚至比神經質型的人更為消極，照片的呈現注重對比與銳利度，結合了審美、智慧與跳脫規範的特質。

▲放上寵物照的人多半擁有1種以上的特質。（圖／取自免費圖庫Pexels）



貓狗寵物照

喜歡把自家寵物放上大頭照的人，可能擁有1種以上的人格特質，且會依照動物的不同，顯現中不同的性格。例如愛狗人士的個性可能綜合了外向、自律與親和，而選用貓皇的朋友，可能就偏向經驗開放型，也含有一點神經質。

照三餐換大頭照

常常換大頭照的人想必花很多時間在社交媒體上，時時刻刻都想著該如何呈現更好的自己，因此他們比其他類型的人更為自戀，而且研究顯示，在這種類型中，女性占了非常大的比例。