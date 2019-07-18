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逆轉！控凱文史貝西猥褻　21歲少年「拒為關鍵簡訊作證」撤告

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凱文史貝西（Kevin Spacey）。（圖／路透）

▲凱文史貝西出庭。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國影集《紙牌屋》演員凱文·史貝西（Kevin Spacey）去年被控猥褻性騷18歲少年，麻州檢察官今日表示，原告一周前拒絕提出關鍵證據，「基於證人的無法取得性」，因此在今日撤銷對於凱文·史貝西的指控。

原告先前指控，在2016年時遭到凱文史貝西猥褻，但在一周前，他拒絕為自己手機中一通遺失的電話和已刪除的簡訊作證，凱文的律師則稱，這兩項證據可以證明該演員無罪。因此，原告提出了「憲法第五修正案」，也就是拒絕「自證其罪」，或在民事或刑事的案件中作證的權利。

麻州檢察官歐基芙（Michael O’Keefe ）在17日發布的文件中指出，原告在得知「毀壞證據」在麻州法律是重罪後，選擇撤銷告訴（nolle prosequi）。原告的律師加拉貝迪恩（Mitchell Garabedian）則表示，「我的客戶和其家人在這個艱難的狀況下，展現了無比的勇氣，在這個階段，我不予置評」。

凱文史貝西（Kevin Spacey）。（圖／達志影像／美聯社）

▲原告控訴，在18歲的時候遭凱文史貝西脫褲猥褻。（圖／達志影像／美聯社）

這名原告原本控訴，2016年時，當時他才18歲，於麻州南塔克特（Nantucket）的「汽車俱樂部」酒吧（Club Car bar）遇見凱文史貝西，對方把他灌醉之後，強行脫褲猥褻。他的母親為前新聞主播恩露（Heather Unruh），她在2017年11月公開指控，凱文把手伸到兒子的褲子裡面，還抓了生殖器。

59歲的凱文史貝西原先在影集《紙牌屋》內飾演總統安德伍德（Frank Underwood）一角，事業處在高峰，但在2017年底，另一名演員瑞普（Anthony Rapp ）指控在1986年時，當時他才14歲，就被凱文猥褻，後來才爆出更多受害者，凱文在推特上否認有對瑞普下手，但對於「可能有酒後的不當行為」道歉。

一連串的指控爆發後，重挫凱文史貝西的演藝事業，也退出《紙牌屋》劇組，該劇在去年播出最後一季，也刪除所有總統安德伍德的戲份。

【延伸閱讀】

►►►凱文史貝西出庭　被控性騷18歲少年「恐監禁5年」

►►►凱文史貝西性騷擾有「影片證據」　18歲男：他拉開我褲子拉鍊

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